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Ceryanda yüksek voltaj! EL-SEN Kıb-TEK'de grev açıkladı! İşte tüm DETAYLAR...

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Ceryanda yüksek voltaj! EL-SEN Kıb-TEK'de grev açıkladı! İşte DETAYLAR...
Ceryanda yüksek voltaj! EL-SEN Kıb-TEK'de grev açıkladı! İşte tüm DETAYLAR...

Kıb-TEK'te örgütlü sendika EL-SEN yüksek miktarda borcu olanların dün itibarı ile elektriklerini kesme eylemi başlattı.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu, Kıb-TEK'te örgütlü sendika El-Sen’in yaptığı elektrik kesintileri ile ilgili bugün Kıb-Tek binasında toplantı gerçekleştirdi.

Yapılan kesintilerin Kıb-Tek Yönetim Kurulu ve Genel Müdür’ün bilgi ve onayı alınmadan yapıldığı belirtilirken, yetkisiz kesilen tüm elektriklerin bugün saat 20.00’ye kadar bağlanması için El-Sen’e süre tanıdı.

Yönetim Kurulu ayrıca bugün Polis Genel Müdürlüğüne konu ile ilgili şikâyetçi olma kararı da aldı.

Toplantıya HP yönetim kurulu üyelerinin katılmadığı öne sürüldü.

 

El-Sen Uyarı Grevi kararı açıkladı 

EL-SEN Genel Sekreteri Ersan Kaşif, Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun almış olduğu tehdit vari ve baskıcı kararlar neticesinde saat 16.00 itibari ile Pazartesi sabah saat 07.30’a kadar tüm bölge amirliklerinde grev kararı aldıklarını duyurdu.

 

İşte El-SEN'den yapılan açıklama;

Dün sabah itibarıyla daha önce gündeme getirdiğimiz yüksek borcu olan ve kuruma ödenmemesine rağmen enerjileri kesilmeyen ve/veya kesilse de KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından yasadışı bir şekilde bağlanan kurum, kuruluş ve özel işletmelerin enerjileri tarafımızca bağlanmamıştır. Biz nizamnamenin 19’uncu maddesini yerine getirmeyen ve suç işleyen KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun yapmadığını yapdık ve toplumsal adaleti sağladık. Pazartesi gününden itibaren de adaleti tehsis etmek için kesmelere devam edeceğiz. Hiçbir baskı ve tehdide boyun eğmeyeceğiz.

Bu bağlamda KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun Ulusal Birlik Parti’li üyelerinin nizamnamenin 19’uncu maddesine dayanarak aldığı karar tarafımızca hükümsüzdür. Bu karar halkın değil kuruma borcunu ödemeyenlerin ve yönetim kurulunun hizmet ettiği partiye yaranmaktan başka bir şey değildir. Sendika olarak bu despot tavır karşısında bugün saat 16:00 itibarıyla tüm Bölge Amirlikleri’nde ve Tesis Şube Amirliği’nde grev kararı almış bulunmaktayız. Halkımızın içi rahat olsun, biz onları mağdur etmeden, arızalara müdahale ederek ama mevcut UBP’li Yönetim Kurulu Üyeleri’nin de dikta tutumlarına boyun eğmeden mücadelemize devam edeceğiz. Tüm paydaş sendikalarımızı ve toplumumuzu haklı mücadelemizde bize destek olmaya çağırıyoruz.

EL-SEN Yönetim Kurulu (a)

Genel Sekreter

Ersan Kaşif

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