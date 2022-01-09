CES 2022’de Öne Çıkan En Tuhaf Cihazlar

Teknoloji dünyasından son yeniliklerin tanıtıldığı ve trendlerin öne çıktığı CES sona ererken bu yıl da birbirinden ilginç cihazlar teknoloji meraklılarına sunuldu.

Her yıl teknoloji dünyasının merakla beklediği fuar, bu yıl da 5 – 8 Ocak tarihleri arasında gerçekleşti. Tüketici Elektroniği Fuarı’nda birbirinden yeni ve ilginç cihazlar da görücüye çıktı. Sanal fitness bisikletinden renk değiştiren otomobillere, birbirinden ilginç ve cazip cihazlar fuarda sunuldu.

SANAL SPOR BİSİKLET

LG’nin yeni bisikletinin önünde devasa bir 55 inç OLED ekran bulunuyor. Cihaz, 500 mm yarıçaplı üç ekrandan oluşuyor ve kullanıcıya sana bir sürüş sunuyor.

AKILLI TASMALAR

Yıl boyunca, birçok akıllı evcil hayvan takip cihazı ortaya çıkarken fuarda da bir yenisi öne çıktı. Bu yıl Fransız şirket Invoxia, evcil hayvanların sağlığını takip etmek için akıllı bir tasma çıkardı.

Cihaz ile GPS kullanılarak evcil hayvanın yeri belirlenebildiği gibi; solunum hızı, kalp atış hızı, uyku analizi ve aktiviteleri (yürüme, koşma, tırmalama ve havlama) takip edilebiliyor. Tasma, bu yıl ABD’de 99 dolarlık fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Kullanıcıların ayrıca GPS izleme özelliklerini etkinleştirmek için ayda 12,99 ABD doları ödemeleri gerekecek.

KEMİREN HAYVANCIKLAR

Japon şirket Yukai Engineering, rahatlık için parmakları hafifçe ısıran doldurulmuş hayvanlar geliştirdi. Oyuncağın adı Amagami (Amagami, Japonca’da yumuşak ısırma anlamına geliyor). Stres giderme için 20 farklı kemirme şekli bulunuyor. Fiyat hakkında henüz bir bilgi paylaşılmasa da cihazlar, kedi ya da köpek şeklinde olacak.

YUVARLAK AKILLI TELEFON

Dtoor adlı bir şirket bu yıl CES’te dairesel bir akıllı telefon sundu. Cyrclephone 2.0 isimli cihazın 999 dolara satışa sunulması bekleniyor. Cyrcle Phone 2.0, mısırdan elde edilen bir plastik içine yerleştirilmiş ve düğmeleri de geri dönüştürülmüş maddeden oluşmuş. Ayrıca, 800 × 800 piksel çözünürlüğe ve 87,6 mm çapa sahip.

NFT ÖZELLİKLİ TELEVİZYON

Samsung, televizyonlara yeni bir teknoloji getiriyor ve NFT özelliğini eklediği televizyonu CES 2022’de sunuyor. 2022'de Samsung, dünyanın ilk televizyon ekranı tabanlı NFT pazaryerini tanıtıyor. Kullanıcıların, en sevdiği sanat eserlerine bakmalarına, satın almalarına ve tek bir yerde görüntülemelerine olanak tanıyor.

RENK DEĞİŞTİREN OTOMOBİL

Bu yıl, BMW farklı bir otomobille CES 2022’de öne çıktı. Otomobil üreticisi, renk değiştiren modelini tanıttı. Şirket, Amazon'un Kindle e-okuyucusu ile aynı teknolojiyi kullanan tamamen elektrikli iX SUV modeli için özel olarak geliştirilmiş gövde kaplamasıyla araba gövdesine hayat verdiğini söylüyor. Sürücü, bir düğmeye dokunarak otomobilin dış cephesinin gölgesini değiştirerek, sarılı kabuktaki elektronik mürekkebi etkinleştirerek rengin siyah, beyaz veya açık ve koyu şeritler arasında olmasını sağlayabilir.