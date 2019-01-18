Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu: Kadının katili babasıymış

Keşan’da 9 Ocak’ta ormanlık alanda bir kişi tarafından gazete kağıdına sarılmış kesik insan kolu bulunmuş, polis ekiplerince yapılan incelemelerde, omuz hizasından kesildiği belirlenen sol kolun, Didem Uslu isimli kadına ait olduğu tespit edilmişti.

Olayla ilgili Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından başlatılan soruşturma ve incelemelerde ormanlık alanda tespit edilen diğer uzuvlarda da düzgün kesikler olduğu belirlendi.

Fotoğraf: Facebook

Bu tespit üzerine yola çıkan polisler, Didem Uslu’nun dönerci ustası olan babası Hasan Uslu üzerinde yoğunlaştı. Uslu Ailesi’nin oturduğu evde yapılan aramada cinayete dair izler bulundu. Polis ekipleri, baba Hasan, anne Satı ile İstanbul’da oturduğu belirlenen kız kardeşi Özlem Uslu’yu gözaltına aldı.

İtiraf etti

Baba Hasan Uslu ilk ifadesinde kızını evde çıkan tartışma sırasında öldürdüğünü itiraf etti. Şüpheli, kızının cesedini bıçakla parçalara ayırdıktan sonra uzuvları üç dört gün içerisinde dışarıdaki ormanlık alana attığını söyledi.

Hasan Uslu işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Keşan Adliyesi’ne sevk edildi.