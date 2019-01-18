  • BIST 97.904
  • Altın 221,560
  • Dolar 5,3514
  • Euro 6,1019
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKABağışıklık Sistemini Korumanın Yolu Yeterli Ve Dengeli Beslenmeden Geçiyor

Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu: Kadının katili babasıymış

»
Edirne’nin Keşan ilçesinde cesedine ait uzuvların ormanlık alanda bulunduğu Didem Uslu’yu babası Hasan Uslu’nun öldürdüğü ortaya çıktı.
Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu: Kadının katili babasıymış

Keşan’da 9 Ocak’ta ormanlık alanda bir kişi tarafından gazete kağıdına sarılmış kesik insan kolu bulunmuş, polis ekiplerince yapılan incelemelerde, omuz hizasından kesildiği belirlenen sol kolun, Didem Uslu isimli kadına ait olduğu tespit edilmişti.

Olayla ilgili Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından başlatılan soruşturma ve incelemelerde ormanlık alanda tespit edilen diğer uzuvlarda da düzgün kesikler olduğu belirlendi.

Fotoğraf: Facebook

Bu tespit üzerine yola çıkan polisler, Didem Uslu’nun dönerci ustası olan babası Hasan Uslu üzerinde yoğunlaştı. Uslu Ailesi’nin oturduğu evde yapılan aramada cinayete dair izler bulundu. Polis ekipleri, baba Hasan, anne Satı ile İstanbul’da oturduğu belirlenen kız kardeşi Özlem Uslu’yu gözaltına aldı.

İtiraf etti

Baba Hasan Uslu ilk ifadesinde kızını evde çıkan tartışma sırasında öldürdüğünü itiraf etti. Şüpheli, kızının cesedini bıçakla parçalara ayırdıktan sonra uzuvları üç dört gün içerisinde dışarıdaki ormanlık alana attığını söyledi.

Hasan Uslu işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Keşan Adliyesi’ne sevk edildi.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'deki pek çok terör davası ikna edici kanıttan yoksun17 Ocak 2019 Perşembe 19:39
  • AİHM'den Türkiye'ye Osman Baydemir cezası17 Ocak 2019 Perşembe 13:07
  • Hollandalı gazeteci sınır dışı edildi17 Ocak 2019 Perşembe 12:58
  • Türkiye 'Siber Yıldızları'nı arıyor: Dereceye girenlere Cumhuriyet Altını verilecek16 Ocak 2019 Çarşamba 21:20
  • Ehliyetini değiştirmek için gitti, ölü olduğunu öğrendi16 Ocak 2019 Çarşamba 20:00
  • Ankara'da mobilyacılar sitesinde yangın! 5 işçi yaşamını yitirdi16 Ocak 2019 Çarşamba 19:37
  • Doğuş Grubu, otellerini Dubai Emiri'ne satıyor16 Ocak 2019 Çarşamba 17:29
  • İstanbul'un taşı toprağı beton : Yeşil alan oranında dünya sonuncusu!16 Ocak 2019 Çarşamba 17:21
  • Türkiye'den seçim manzaraları:165 yaşında seçmen var16 Ocak 2019 Çarşamba 17:03
  • Soğuğa ilginç çözüm: Yanan sobayı sırtına bağlayıp dolaştı! (video)16 Ocak 2019 Çarşamba 17:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti