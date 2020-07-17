‘Ceset bulduk’ sandılar; seks oyuncağı olduğu ortaya çıktı

ABD’nin Georgia eyaletinde polis, demiryolu kenarında bir kadına ait ceset bulduklarını belirterek olay yerinde inceleme yapması için adli tıp uzmanı çağırdı. Yerde yatanın bir seks oyuncağı olduğu ortaya çıktı!

ABD’nin Georgia eyaletinde polis, demiryolu kenarında bir kadına ait ceset bulduklarını belirterek olay yerinde inceleme yapması için adli tıp uzmanı çağırdı. Yerde yatanın bir seks oyuncağı olduğu ortaya çıktı!

Allenhurst kentinde, geçen hafta rayların yakınında yerde hareketsiz yatan bir kadın olduğu ihbarını alan polis bölgeye gitti.

Kanun gereği hayatını kaybeden kişiye dokunma izni olmayan polisler, savcılık ve adli tıp uzmanını durumdan haberdar etti. ‘Cansız beden‘in üzerini beyaz kağıtla örttü.

Adli tıp uzmanı olay yerine ulaştığında gerçek ortaya çıktı. Uzman ve polisler, yerde yatanın bir seks oyuncağı olduğunu anladı.

Polis teşkilatından yapılan açıklamada, “Seks oyuncağının polisleri şaşırtmak ve oyalamak için oraya özellikle konulduğunu düşünüyoruz. Konu araştırılıyor” ifadelerine yer verildi.