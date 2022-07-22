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Çeşitli tip salon, iş aracı, motosiklet ve deniz aracı açık artırma ve peşin para ile satışa sunulacak

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Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Haspolat Ambarında, Lefkoşa Karayolları Dairesi Atölyesinde ve Gazimağusa Gümrüğünde bulunan çeşitli tip salon, iş aracı, motosiklet ve deniz aracının açık artırma ve peşin para ile
Çeşitli tip salon, iş aracı, motosiklet ve deniz aracı açık artırma ve peşin para ile satışa sunulacak

 27 ve 28 Temmuz tarihlerinde tarihinde satışa sunulacağını duyurdu.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada 27 Temmuz Çarşamba günü saat 10:00’da Gazimağusa Gümrüğü Ambar 9’da Çeşitli Tip Salon, Motosiklet ve Silobas Treyler satışı yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada “28 Temmuz Perşembe günü de saat 09:30’da Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Haspolat Ambarında Çeşitli Tip Araç, Motosiklet ve Deniz Aracı satışı yapılacağı ; saat 15:00’de ise Lefkoşa Karayolları Dairesi avlusunda 1 adet Distribütör Kamyon satışı yapılacağı” bilgisi yer aldı.

Açıklamada daha fazla bilginin, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü’nden alınabileceği ifade edildi.

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