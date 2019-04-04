1. Tetikçi 2 - Yüksek Gerilim

2006 yılının hit aksiyon filmi Tetikçi : Yüksek Gerilim'de suikastçı Chev Chelios'ı canlandıran Jason Statham damarlarında akan ölümcül zehirle mücadele etmek için 24 saatini dövüşerek, öldürerek ve adrenalin düzeyini üst seviyede tutarak geçirmek zorundadır. Bu yüzden filmin birçok sahnesinde pazar yeri gibi birçok kişinin gözü önünde sevişme sahnesinde oynamak zorunda kalan Jason, filmden sonra verdiği röportajlarda bu sahnelerde çok zorlandığını dile getirmiştir.