Cesurer: Aksa ile Birlikte Bu Ülkenin Kanını Emmeye Devam Etmeye Karar Verdiniz

AKSA İLE BİRLİKTE BU ÜLKENİN KANINI EMMEYE DEVAM ETMEYE KARAR VERDİNİZ.

El-Sen , dün bir programda Erhan Arıklı’nın ve basında Hasan Açoy’un açıklamalarını hayretler içinde izliyoruz. El-Sen’in 2 gün elektrik kesintileri ile ilgili yaptığı basın açıklamasında Aksa'nın makineleri art niyetli olarak bozulmadığını açıklayacak kadar ileri gitmişlerdir.

Yapılan Alım Garantili Aksa sözleşmesinin Sayıştay raporlarında da yanlış olduğunu görülüyor, Kıbrıs Türk halkının zarara uğratan sözleşme olduğu , kira bedeli adı altında ödenen miktarınsa 26 adet Dizel Makine alınabileceği raporlandırılmış ve Devlet ciddiyetine yakışmayan kararlar alındığı sayıştaylık raporunda yer almasına rağmen hiç kimsenin umurunda olmadığı ortadadır .

Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlarının açıklamaları Aksa ’ya daha fazla imtiyaz sağlanacağı sözleşmenin yanlışlıklarını ortadan kaldırmak için kabloyu öne sürerek tartışma yapılmamasını , Arızalardan dolayı kesilen elektriklerin, Hükümet yetkililerinin zamanında yapmadığı yatırımlar ve Kurumun işleyişini esas yapısının bozulmasına sebep olan Ubp,Dp ve Ydp’ nin halkı kandırarak algı operasyonu yapmaya çalıştıkları açık ve nettir.

Ubp,Dp ve Ydp’ nin Murad ettiği Kablo ile Aksaya yeni alım garantisi verilmesini çelişkisi kendi içerisinde sırıtmaktadır .Ülkemizde şu anda kurulu olan 110 Mw güneş enerjisi mevcutken ve 50 Mw Güneş Enerjisi kurulumu talebi varken mevsim geçişlerinde 90 Mw’ lık ihtiyaç olduğu gerçeği ve sadece güneş enerjisinden karşılanabileceği gerçeği ile Aksaya yeni alım garantisi vermek güneş enerjisinden üretilecek olan enerjinin kullanılmamasını sağlayacaktır. .

Bilinmesini isteriz ki öncelikle biz çalışanlar söylediğiniz yalanlardan , yapmaya çalıştığınız Aksa sözleşmesinin uzatılması ve kapasite artırımını bile bile ve göz göre göre Elektrik kurumunu peşkeş çekilmesini Kıbrıs Türk Toplumunu zarara uğratılmasını asla kabul etmeyeceğiz .