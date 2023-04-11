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Cesurer: Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile toplantı gerçekleştirdik

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer, BRT’ye elektrik konusundaki son durum ile ilgili açıklama yaptı.
Cesurer: Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile toplantı gerçekleştirdik

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer, BRT’ye elektrik konusundaki son durum ile ilgili açıklama yaptı. Cesurer, Kamu İhale Yasası ile ilgili sürecin devam ettiğini ve yasanın geçmemesi için girişimleri bulunduğunu anımsattı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Cesurer, toplantıda ülkede yaşanabilecek sıkıntıların konuşulduğunu, daha fazla sorun yaşanmaması için de toplantının uzun soluklu geçtiğini ifade etti. (SES) El-Sen Yönetim Kurlu’nun sürecin ortak akılla doğru bir zemine ulaşması için toplantı halinde olduğunu kaydeden Cesurer, “endişelerimizi ortadan kaldırmak için taslak üzerinde çalışma var. Taleplerimiz var.

Bakanla da bunlar tartışıldı. Karşı taraf da samimi ise ortak bir akılda buluşulabilir diye düşünüyoruz. Başlangıç aşamasındayız. Diyalogla sorun aşlılabilir” şeklinde konuştu.

“Vatandaşların daha fazla mağduriyet yaşamaması için önümüzdeki süreçle ilgili ciddi bir çalışma var” diyen Cesurer, iki tarafın taleplerinin ortak bir noktada buluşabilmesi halinde sorunun ortadan kalkabileceğini söyledi.

Ortak bir hedefe ulaşılabilmesi halinde hayata da geçirilebileceğini kaydeden Cesurer, böyle bir durumda El-Sen Yönetim Kurulu’nun konuyu ayrıntıları ile değerlendireceğini ve son kararı Yönetim Kurulu ile üyelerin vereceğini söyledi.

Cesurer, ortak bir hedefe ulaşılması halinde alınacak kararla ilgili kamuoyunun da bilgilendirileceğini ifade etti.

BRT

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