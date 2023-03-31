Cesurer: El-Sen süresiz greve giriyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin bugünkü toplantısında onaylanması üzerine tüm bölgelerde süresiz grev başlattığını duyurdu.

El-Sen, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile “AKSA’ya yeni imtiyaz verilmeye çalışıldığı” gerekçesiyle Meclis önünde, yöneticiler düzeyinde eylem yaptı. Eylem sırasında, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde onaylandığı haberini alan El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer, “El-Sen şu andan itibaren tüm bölgelerde süresiz grev başlattı” dedi.

Başbakan Ünal Üstel'e, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'na ve komite üyeleri Resmiye Canaltay, Hüseyin Çavuş, Hasan Küçük ile Kıb-Tek Genel Müdür Vekili Dalman Aydın'a yönelik eleştirilerin yer aldığı pankartların açıldığı eylemde, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Aslan Bıçaklı ile El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer birer konuşma yaptı.

Eylem sırasında, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde onaylandığı haberini alan El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer, “El-Sen şu andan itibaren tüm bölgelerde süresiz grev başlattı” dedi.

Şu andan itibaren yaşanacak sıkıntılardan sendikanın veya Kıb-Tek çalışanlarının değil devlet yetkililerinin sorumlu olacağını vurgulayan Cesurer, Yasa Tasarısının komiteden geçmesini “ihanet” olarak niteledi.

Cesurer, El-Sen olarak insanların karanlıkta kalmasını istemediklerini ancak iki katı elektrik faturası ödemelerini de istemediklerini belirtti ve “El-Sen bu toplum için gereğini yapmaktadır ve yapmaya devam edecektir” dedi.

Türk-Sen Başkanı Aslan Bıçaklı ise konuşmasında, enerjiyi özel sektörün tekeline vermenin tehlikesinden bahsederek, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile AKSA’ya 20 yıl daha alım garantili uygulama yapılmak istendiğini savundu.