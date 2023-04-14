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Cesurer: Elektrik kesintilerinden isyan eden vatandaşlar Kıb-Tek Yönetimini arasın

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Cesurer, sorunun çözümünün Kamu İhale Yasası ile gerçekleşeceğinin bir kez daha altını çizerek; “5 dakikalık olay. Gelin ortak noktada buluşalım” diyerek hükümete seslendi.
Cesurer: Elektrik kesintilerinden isyan eden vatandaşlar Kıb-Tek Yönetimini arasın

El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer, Teknecik Santrali önünde basına açıklamalarda bulundu. Geceden bu yana yaşanan gelişmeleri değerlendiren Cesurer, sorunun çözümünün Kamu İhale Yasası ile gerçekleşeceğinin bir kez daha altını çizerek; “5 dakikalık olay. Gelin ortak noktada buluşalım” diyerek hükümete seslendi.

AKSA’nın santralleri tamir ettiği yönündeki haberlere de değinen Cesurer; “Kontrol altına aldık dediler ama sabah 06.00’da buradan ayrıldılar. Biz yaptık ama El-Sen patlattı demek için. Kontrol altına da alamadılar” diye konuştu.

Cesurer’in açıklamaları şu şekilde:

Sisteme hakim olmayan biri sistemle uğraştığı için büyük risk altındayız. Bunlar devam ettiği takdirde müdahalede bulunmayacağımızı söyledik. Biz sorunun değil çözümün kaynağı olacağımızı tekrar ettik görüşmelerimizi de gerçekleştirdik. Sayın Amcaoğlu ile beli oranda ortak görüşe veriyoruz ama Bakanlar Kurulu daha sonra dağılıyor. Demek ki ortak noktada buluşamıyoruz. En güçlü kale olan Kıb-Tek çökertilmeye çalışılıyor. Defalarca uyardık bu konu ile ilgili. Ona rağmen dün gene Teknecik’te böyle bir gelişme yaşandı.

Santralleri kontrol altına altık dediler; ama doğru değil bu. Biz yaptık ama bunlar patlattı demek için sabah saatlerinde AKSA ekibi ayrıldı buradan. Bu iş 5 dakikada çözülür ama çözme niyetleri yok. Oturup Kamu İhale Yasası’nı çekecekler. Buna göre yol haritası hazırlayıp sorunu çözebiliriz.

Biz bu yola toplumun geleceği ve iradesi elinden alınmasın diye çıktık. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Her an her şey yaşanabilir. Tüm sensörler sıkıntıda. Altından yağ kaçıran makinalar var. Sorumlusu biz eğiliz bu hataların ve olmayacağız da. Kimse şikayet etmesin kesintilerle ilgili, şikayet eden varsa Dalman beyi arasın.”

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