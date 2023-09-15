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Cesurer görevi ve yetkilerini Ahmet Tuğcu'ya devretti, geçici olarak başkanlıktan çekildi

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Cesurer görevi ve yetkilerini Ahmet Tuğcu'ya devretti, geçici olarak başkanlıktan çekildi
Cesurer görevi ve yetkilerini Ahmet Tuğcu'ya devretti, geçici olarak başkanlıktan çekildi

KIB-TEK’in 25 Temmuz 2023 tarihinde ilan ettiği münhal kapsamında elektrik elektronik teknisyenliği kadrosu için başvuruda bulunup 31 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenen yazılı sınava giren, ancak sınav sonucunda kuruma alınan 73 kişilik listeye girmeyen oğlum Doğukan Cesurer’in 13 Eylül 2023 tarihinde telefoniyen aranarak mülakata çağrılması ve sonrasında kurum yönetimi tarafından geçici işçi statüsünde istihdam edildiğinin kendisine bildirilmesinin ardından yaşananlar, hem KIB-TEK’te örgütlü EL-SEN’in başkanı olarak beni büyük bir zan altında bırakmış, hem de sendikamızı, hiç hak etmediğini düşündüğüm saldırılara maruz kalmasına yol açmıştır.

Bu sebeple, oğlumun ve oğlumla birlikte toplam 16 kişi olduğunu öğrendiğimiz bu isimlerin hangi kapsamda bu mülakata çağrıldığı konusu netleşene ve buna bağlı olarak sonrasında atacağımız adım belirlenene kadar, göz nurumuz EL-SEN’in yıpranmaması adına, görev ve yetkilerimi  Sendika Genel Sekreteri  Ahmet Tuğcu’ya devrediyorum. Elsen tüzüğü bu süreceğin nasıl yürüyeceği konusunda açık ve nettir.

Çağlayan Cesurer

El-Sen Başkanı

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