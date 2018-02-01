Çete işi vahşi cinayet: kaçak durumda zanlılar var

28 yaşındaki Nidai Şanlı , 21 yaşındaki Onur Körkurt, 17 yaşındaki kız çocuğu S.D. aranıyor

Polis DAÜ öğrencisi Kennedy T. Dede’nin Çanakkale Göleti’nde öldürülmesine ilişkin olayın perde gerisini çözdü. Olay anında bölgede bulunan bir yurttaşın cinayeti cep telefonuyla kaydettiği ortaya çıktı

ÖLENE KADAR BAŞINA VURDULAR: Otopside Nijeryalı Kennedy T. Dede’nin başına aldığı darbeler sonucu öldüğü tespit edildi. Polis 7 zanlı tarafından evinde dövülen Dede’nin Çanakkale Göleti’ne götürüldükten sonra ölene kadar dövüldüğünü ortaya çıkardı

7 ZANLININ 4’Ü TUTUKLANDI: Polis cinayeti biri 16 yaşında kız 7 kişinin işlediğini tespit etti. 16 yaşındaki kız, 18 yaşındaki Ozan Körkurt ve 22 yaşındaki Zekeriya Kurucu, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme 3 zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk verdi

PİLE’DE YAKALANDI: Aranan zanlılardan Aydan Sel dün akşam saatlerinde Pile’de yakalandı. Polise göre, 28 yaşındaki zanlı Nidai Şanlı 30 Ocak saat 17.00’de Akyar Kara Sınır Kapısı’ndan Güney’e kaçtı, 21 yaşındaki Onur Körkurt ile 17 yaşındaki kız zanlı ise sırra kadem bastı

Gazimağusa’da önceki akşam Çanakkale Göleti yakınlarında, yarı çıplak bulunan erkek cesedi ile ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı.

Bölgede olaya şahit olan bir vatandaşın kavga anını cep telefonuna çektiği ve polise aktardığı ortaya çıktı.

Polis önceki gece geç saatlere kadar sürdürdüğü soruşturmasında, cesedin 28 yaşındaki DAÜ öğrencisi Kennedy T. Dede’ye ait olduğunu belirlemesi ile olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yarı çıplak bulunan cesedin bir buçuk günlük olduğu öğrenilirken, cesette ciddi darp izleri tespit edildi.

Yapılan soruşturma ve incelenen görüntülerde tespit edilen 18 yaşındaki Ozan Körkurt, 22 yaşındaki Zekeriya Kurucu, 16 yaşındaki kız çocuğu B.Ç., tutuklanırken, 28 yaşındaki Nidai Şanlı , 21 yaşındaki Onur Körkurt, 17 yaşındaki kız çocuğu S.D. aranıyor.

Öte yandan 28 yaşındaki zanlı Aydan Sel dün akşam saatlerinde Pile’de yakandı.

“Adam öldürme”, “İnsan kaçırma” ve “Ciddi darp” suçlarından tutuklanan Ozan Körkurt, Zekeriya Kurucu ve B.Ç., tutukluluk talebiyle dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Gökhan Asafoğulları olayın ciddiyetine dikkati çekerek, cinayete karıştığından şüphelenilen 4 kişinin daha arandığını belirterek zanlıların soruşturma amaçlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Evde döverek etkisiz hale getirdiler

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Müfettiş Erkan Yahat, zanlıların“Adam öldürme”, “İnsan kaçırma” ve “Ciddi darp” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Müfettiş Erkan Yahat, zanlılar Körkurt, Kurucu ve B.Ç., ile birlikte şuan aranmakta olan 4 kişinin 29 Ocak tarihinde saat 21.45 sıralarında Hacı Bektaş Sokak Kaliland Bölgesi, Kuzenler apartmanı Daire 7’de kalan Nijerya uyruklu Kennedy Taomwabwa Dede’yi evinde ciddi şekilde darp edip etkisiz hale getirdikten sonra, zanlı Zekeriya Kurucu’ya ait GU 042 plakalı ve ED 581 plakalı salon araçlarla kaçırdıklarını söyledi.

Gölette öldürüp bırakıp kaçtılar

Müfettiş Erkan Yahat, zanlıların Çanakkale Götürdükleri Kennedy Taomwabwa Dede’yi, gölet kenarında ciddi şekilde döverek ölümüne sebep olduklarını kaydetti.

Olay yerinde yaşananlarla ilgili görgü tanıklarının olduğunu ifade eden Yahat, cinayete karışan ikisi erkek, ikisi bayan toplam 4 kişinin her yerde arandığını belirtti.

Yahat, soruşturmanın ciddiyetine dikkati çekerek zanlıların ilk aşamada 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları talebinde bulundu.

B.Ç.’nin babası isyan etti: Cezası varsa çeksin

“Adam öldürme”, “İnsan kaçırma” ve “Ciddi darp” suçlarından tutuklanan 16 yaşındaki kız çocuğu B.Ç. söz hakkı alarak, olaylarda olmadığını beyan etti. Yaşının küçük olması nedeniyle ailenin de mahkeme salonunda olması üzerine Yargıç aileye söz hakkı tanıdı.

B.Ç.’nin babası kızına hiçbir şekilde avukat tutmayacağını cezası varsa çekmesini, söylerken B.Ç.’nin kız kardeşi ise devletin avukatı varsa tutsun yönünde beyanda bulundu.

Uyuşturucu şüphesi var

Havadis’in elde ettiği bilgilerde, aralarında 16 yaşındaki kız çocuğu B.Ç.’nin de bulunduğu bir grubun yaklaşık 2 ay önce uyuşturucu alış verişinde para konusunda anlaşmazlık yaşandığı için Kennedy Taomwabwa Dede’yi kaçırarak gözdağı verdi. Öldürülen Dede birçok kez polise benzer şikayetlerde bulundu.

Şanlı Güney’e kaçtı

Cinayetle bağlantısı olduğu tespit edilen ve her yerde aranan Nidai Şanlı’nın 30 Ocak tarihinde saat 17.00’de Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan Güney’e kaçtığı tespit edildi.

Ölüm nedeni beyin kanaması

Polis Dede’nin ölüm nedeninin “darbelere bağlı beyin kanaması” olduğu açıklandı.

Polisten yapılan açıklamada, ölüm nedeninin otopsiyle belirlendiği kaydedildi.

(Devrim DEMİR Havadis)