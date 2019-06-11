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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Çete savaşlarının yankıları sürüyor...Harmancı: İsim isim doğum tarihlerine kadar en üst makama belirttik

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LTB Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bu yıl yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Çete savaşlarının yankıları sürüyor...Harmancı: İsim isim doğum tarihlerine kadar en üst makama belirttik

Harmancı açıklamasında geçtiğimiz günlerde Surlariçi’nde yaşanan olaya da değinerek “Olay ülke genelinde yaşanan mafyalaşmanın, gece kulüplerinde yaşanan rant kavgalarının genele yayılmasıdır.” dedi.

Açıklama şu şekilde:

“Bazı konulara ilişkin bilgi vermek istiyorum. Lefkoşa Türk Belediyesi bu yıl kendi kaynaklarını kullanarak 4 Milyonluk önemli bir kanalizasyon hamlesi için ihale süreçlerini yarılamış durumdadır. Ağırlıklı Hamitköy ve Yenişehir’in bazı mahallelerinde yoğunlaşıp Küçük Kaymaklı da noktasal bazı alanlar Kanalizasyon sistemine bağlanacaktır. Yerel kaynaklar kullanılarak çıkılan bu ihale şu an tespit edebildiğim kadarıyla bu yıl için yerel yönetimler arasında en büyük öz kaynaklı ihaledir.

Dere ıslahı çalışmalarımız ise geçtiğimiz haftadan itibaren hızla devam ediyor.
Bunun dışında parklarımız yine öz kaynaklarımız ile yürüyüş yolları tamamlanıyor. Dumlupınar da önümüzdeki ay içerisinde yeni parkımız devreye giriyor.

AB fonu ile Yaklaşık 70 Milyon Türk Liralık Kanalizasyon ana taşıyıcı hat ihalesi ile 8 Haziran tarihi itibariyle başlamış durumdadır, 2,5 yıl sonra Lefkoşa’nın böbrekleri olarak tabir ettiğim ana kanalizasyon taşıma sistemi 30 yıllık bir süre için tamamen temizlenecektir.

Ot temizliklerinde önemli bir ilerleme sağlanmış olup, Çağlayan, Marmara, Köşklüçiftlik, Haspolat, Kumsal, Gelibolu, Yenişehir, Ortaköy’ün bir kısmı tamamlanmış, Göçmenköy, Taşkınköy, Hamitköy ve Şehit Çocuğu arsaları ile Ortaköy’ün kalan yarısının da 1 aylık bir sürede önemli bir biçimde yıllık bakımdan geçip tamamlanma aşamasına gelecektir.

Sinek konusunda geçtiğimiz yıldan çok daha iyi bir noktadayız özellikle derelerde başlattığımız çalışma sonrası rahatlama daha da hissedilir boyuta gelecektir.

Asfalt çalışmalarımıza ise şehrin farklı noktalarında devam ediliyor.

Yine yaz aylarında hedeflediğimiz yağmur suyu drenaj çalışmaları da programlanmış, Yenişehir tamamlamıştır.
Geçtiğimiz haftalarda polisle yaptığımız ortak çalışma ve zabıtaların yoğun gayreti ile artan dilencilik meselesinde önemli bir rahatlama sağlanmıştır.

Son olarak geçtiğimiz günlerde Surlariçi bölgesinde yaşanan olaya değinmek istiyorum, olaya küçük resimden bakmaya devam edersek bölge özelinde konuşmaya ve sadece hayıflanmaya devam ederiz. Olay ülke genelinde yaşanan mafyalaşmanın, gece kulüplerinde yaşanan rant kavgalarının genele yayılmasıdır.

Bu bölge özelinde işletmelerin huzurunu kaçırıp haraç ve rant elde etmeye çalışanların Ekim 2018 tarihinde isim isim, doğum tarihlerine kadar nerede yaşadıklarına kadar yaptığımız tespitleri bu konuya ilişkin en üst makama bildirdiğimizi de belirtmek isterim.

Bizler bölgenin canlı tutulması için burada yaşayan gençlerin bu bölgede iş sahibi olabilmeleri için meslek edindirme kurslarından sosyal aktivitelere kadar geniş bir hizmet ağı oluşturmaya devam edeceğiz.”

 

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