  • BIST 8159.9
  • Altın 1651.969
  • Dolar 26.9109
  • Euro 28.9344
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA"GSM Operatörlerine kıyak geçmekten vazgeçin"

Çete üyesi olduğu tespit edilen 6 Nijerya uyruklu şahıs ‘yasaklı göçmen’ ilan edildi

» »
"Black Axe" adlı çetenin üyesi oldukları ve yasa dışı faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 6 Nijerya uyruklu şahıs ‘yasaklı göçmen’ ilan edildi.
Çete üyesi olduğu tespit edilen 6 Nijerya uyruklu şahıs ‘yasaklı göçmen’ ilan edildi

Polis Genel Müdürlüğü’nün 10 Ağustos 2023 tarihli güvenlik raporu uyarınca, 6 Nijerya uyruklu şahsın “Black Axe” adlı çetenin üyesi oldukları ve yasa dışı faaliyetlerde bulunduklarının tespit edildi.

Konuyla ilgili harekete geçen Bakanlar Kurulu, ilgili şahısların “yasaklı göçmen” ilan edilmesine karar verdi.   

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, yasaklı göçmen ilan edilen şahısların devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğu belirtildi.

6 Nijerya uyruklu şahsın isimleri ise şöyle:

Ganiyu Olalekan Aregbesola, Kayode Ajiborisha, Daniel Egbon, Akinwale Samuel Aturamu, Tobechukwu Joseph Udeh, Gaius Chibuike Emmanuel Ihejİamaızu.   

image_533.png

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • En fazla yağış Salamis’te kaydedildi12 Eylül 2023 Salı 12:06
  • Lefkoşa'da Kayıp Şahıs12 Eylül 2023 Salı 11:27
  • Girne'de hırsızlık12 Eylül 2023 Salı 11:26
  • KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek12 Eylül 2023 Salı 11:25
  • Mağusa'da Müstahdem Tarafından Hırsızlık12 Eylül 2023 Salı 11:25
  • Sahte Evrakı Tedavüle Sürmek ve Suç İşlemeye Teşebbüs12 Eylül 2023 Salı 11:24
  • "GSM Operatörlerine kıyak geçmekten vazgeçin"12 Eylül 2023 Salı 10:39
  • Ertuğruloğlu: BM, Pile-Yiğitler Yolu konusunda sert açıklama; yanlarına kalmayacak!12 Eylül 2023 Salı 10:35
  • Laik Demokratik Eğitim için Mücadele Hareketi imza kampanyası başlattı12 Eylül 2023 Salı 10:34
  • Cevdet Yılmaz, KKTC’ye geldi12 Eylül 2023 Salı 10:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti