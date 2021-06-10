Çetin Ay, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilciliği görevinden alındı

aner, lüks aracının plakasına “KKTC Düsseldorf Başkonsolosluğu” yerleştiren Almanya’da yasaklı Osmanen Germania çetesinin yöneticilerinden olan Taner Ay’ın babası Çetin Ay'ın, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındığını açıkladı.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın sorusu üzerine konuşan Başbakan Ersan Saner, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, Çetin Ay’ın KKTC Düsseldorf Fahri Temsilciliği görevinden alındığını açıkladı.
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