Çetin Sadeli DP Genel Başkanlığı’na Aday

Çetin Sadeli sosyal medya üzerinden kasım ayında yapılacak olan DP Genel Başkanlığı’na aday olacağını açıkladı.
Siyasetçi ve sosyal medya fenomeni olan Çetin Sadeli, Haziran ayında DP üyesi olduğunu, hakkım olan adaylık konusunda karar verdim” dedi.
Çetin Sadeli sosyal medya üzerinden kasım ayında yapılacak olan DP Genel Başkanlığı’na aday olacağını açıkladı.
Siyasetçi ve sosyal medya fenomeni olan Çetin Sadeli, Haziran ayında DP üyesi olduğunu, hakkım olan adaylık konusunda karar verdim” dedi.
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