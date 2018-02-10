Çetin Sadeli LTB başkan adayı olduğunu açıkladı

7 Ocak 2018 tarihinde yapılan Milletvekilliği erken genel seçimlerinin renkli siması Çetin Sadeli bu kez 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde aday olacak.

Sadeli 7 Ocak 2018 tarihinde yapılan Milletvekilliği erken genel seçimlerinde KKTC tarihindeki ülke genelinde alınan en yüksek bağımsız adayın ulaştığı karma oya ulaşmıştı.

Sadeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Lefkoşa Belediye Başkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı ve de kendisi ile birlikte Belediye Meclis üyesi adayı olmayı düşünenlere de çağrı yaptı.

İşte o çağrı;