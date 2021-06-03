Çetin: “yaşanan sıkıntıyı ortadan kaldırmak için çalışacağız”

Başkonsolosluğa yeni atanan İlyas Çetin de, göreve gelir gelmez ziyaretlerine başladı. Çetin bu kapsamda İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu da ziyaret etti. İlyas Çetin’i, TC Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nin katkıları ile yapılan İskele Belediyesi Kültür Evi’nde ağırlayan Başkan Sadıkoğlu, hem İskele Belediyesi Kültür Evi hakkında bilgi verdi hem de İskele Belediyesi’nin sınırları dâhilinde bulunan İskele ve köylerini Başkonsolos Çetin’e tanıttı. Sadıkoğlu, Başkonsolosluğun açılacak olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

GAZİMAĞUSA BAŞKONSOLOSLUĞU TC LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ’NİN İŞ YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK

Lefkoşa’da bulunan TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin iş yükünü azaltmak ve Büyükelçiliğe gitmekte sorun yaşayan özellikle İskele-Karpaz’da yaşayan vatandaşların işini kolaylaştırması için kısa bir zaman sonra açılacak Gazimağusa Başkonsolosu değişti. Kasım Kaban’ın yerine gelen İlyas Çetin de vakit kaybetmeden Gazimağusa Başkonsolosluğu’nun hizmet alanını yakından tanımak için ziyaretler başlattı. Çetin’in İskele-Karpaz güzergâhında ilk durağı ise İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu oldu.

BAŞKAN SADIKOĞLU, ÇETİN’E, İSKELE’Yİ TANITTI

Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin’i İskele Belediyesi Kültür Evi’nde ağırlayan Başkan Sadıkoğlu, Çetin’e Kültür Evi’ni de gezdirdi ve Kültür Evi hakkında bilgiler verdi. İskele Belediyesi’nin sınırları dâhilinde bulunan İskele ve köylerini de tanıtan Başkan Sadıkoğlu, çok sayıda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bulunduğu İskele ve köylerinde yaşayan kişilerin, Gazimağusa Başkonsolosluğu’nun hizmet vermeye başlaması ile rahat bir nefes alacağını ifade etti. Vatandaşların ilk olarak bağlı bulundukları belediyeye ulaştığını hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, işbirliği dâhilinde, İskele ve köylerinde yaşayan vatandaşlarımızı, gerek duyulması halinde, araçlarımızla Gazimağusa’ya ulaştırmaya da hazır olduklarını belirtti. Başkonsolos İlyas Çetin’e yeni görevinde başarı temennisinde de bulunan Başkan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak her zaman ve her şartta iş birliğine hazır olduklarını da sözlerine ekledi. İskele Belediye Başkanı, İlyas Çetin’e nazik ziyaretlerinden ötürü de teşekkür etti.

ÇETİN: “YAŞANAN SIKINTIYI ORTADAN KALDIRMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Başkonsolosluk binasıyla ilgili resmi işlemlerin devam ettiğini anlatan İlyas Çetin, Gazimağusa Başkonsolosluğu’nun vereceği hizmetlerden de bahsetti. TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nde verilen hizmetlerden nüfus, askerlik, ehliyet, vekâletname gibi işlemlerin Gazimağusa Başkonsolosluğu’nda olacağını belirten Çetin, İskele-Karpaz- Gazimağusa’da yaşayan vatandaşların bu hizmetlerden Lefkoşa’ya gitmeden yararlanabileceğini ifade etti. Bu bölgedeki belediyelerle de sürekli temas halinde olacaklarını söyleyen Çetin, fiziki mesafeye bağlı olarak vatandaşların yaşadığı sıkıntıyı ortadan kaldırmak için var güçleriyle çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

HEDİYE TAKDİMİNDE BULUNDULAR

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin arasındaki görüşme hediye takdiminin ardından son buldu. Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü’nde Başkan Vekili görevini yürütmüştü.