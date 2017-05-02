131 yıl önce işçi sınıfının günde 8 saat çalışması ve insanca çalışma koşullarına sahip olması için verilen mücadelenin anısına her yıl dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Kıbrıs’ta da kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla dün akşam KKTC ve Güney Kıbrıs’tan bazı sendikalar Çetinkaya Sahası’nda saat 19.30’da ortak etkinlik düzenledi.

1 Mayıs İşçi Bayramı, Lefkoşa ara bölgede düzenlenen iki toplumlu etkinlikle kutlandı.