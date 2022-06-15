Çetinkaya'da yine başkan adayı yok

Çetinkaya olağan Genel Kurulu dün akşam yapıldı.

Kulübün Metehan tesislerindeki lokalinde gerçekleştirilen genel kurulda oluşturulan divana Hasan Macila başkanlık yaptı.

Genel kurulda ‘faaliyet’ ve ‘mali’ raporlar okunarak ‘oy birliği’ ile onay alırken genel kurul başkan adayı olmaması nedeniyle bir kez daha ertelendi.

Bu arada, toplantıda bir komite oluşturularak sponsorlukla ilgili çalışma yapılması da kararlaştırıldı.

Çetinkaya genel kurulu başkanlık seçimi gündemiyle 21 Haziran Salı akşamı tekrar toplanacak.