Çeto Li-Koop ile ilgili açıklama yaptı... "Bu ülkede Yasalar ve Mahkemeler de var...."

İşte o açıklama;

Değerli Ailem, Arkadaşlarım ve Dostlarım. Mücadelem mücadelenizdir. Benim Üzerimden Kooperatifimize zarar veremeyecekler. Bu ülkenin Yöneticileri olan Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar her konudan dün itibari ile bilgilendirildi. Finans Şirketi olarak Kooperatiflerini Korumak, denetlemek ve örgütlemek görevi olanlar Adıl olmayacak şekilde yıpratıp kapatma misyonlarını gerçekleştiremeyecekler. Bu ülkede Yasalar ve Mahkemeler de var....