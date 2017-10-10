Cevat Akşit sosyal medyayı salladı! Sevişirken soyunmayın

Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. M.Cevat Akşit'in cinsel ilişkiyle ilgili fethası sosyal medyayı salladı. Akşit konuşmasında, "Cinsel münasebet esnasında afedersiniz eşeklerin yaptığı gibi tamamen soyunmayın" dedi.

Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. M.Cevat Akşit'in cinsel ilişkiyle ilgili fethası sosyal medyayı salladı. Akşit konuşmasında, "Cinsel münasebet esnasında afedersiniz eşeklerin yaptığı gibi tamamen soyunmayın" dedi.

İşte Cevat Akşit'in o sözleri;

İlahiyatçı Cevat Akşit'in Tv5 televizyonundaki "seks" ile ilgili konuşması kısa sürede sosyal medyada yayıldı

Akşit konuşmasında, "Cinsel münasebet esnasında afedersiniz eşeklerin yaptığı gibi tamamen soyunmayın. Çünkü orada melekler vardır, siz soyunursanız melekler dışarıya çıkar, şeytan da odada tek kalır ve oluşacak çocukta şeytanın nasibi olur" ifadelerini kullandı.

BU İLK DEĞİL



Daha önceden de skandal sözlere imza atan ilahiyatçı Cevat Akşit, TV 8'deki konuk olarak katıldığı Ramazan programında, regl dönemlerinde oruç tutmayan kadınların sokakta yemek yemeleri hakkında, "O hayızlı kadınlar da biz tutmuyoruz diye sokakta bir şey yiyemezler. Dayak yerler ha bak. Dinen dayak yerler. Gizli yesinler" diye konuşmuştu.