 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 102.487
  • Altın 152,804
  • Dolar 3,6804
  • Euro 4,3445
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 14 °C
FLAŞ HABERSon dakika! Türkiye'de ABD Konsolosluğunda ikinci gözaltı!

Cevat Akşit sosyal medyayı salladı! Sevişirken soyunmayın

»
Cevat Akşit sosyal medyayı salladı! Sevişirken soyunmayın
Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. M.Cevat Akşit'in cinsel ilişkiyle ilgili fethası sosyal medyayı salladı. Akşit konuşmasında, "Cinsel münasebet esnasında afedersiniz eşeklerin yaptığı gibi tamamen soyunmayın" dedi.

Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. M.Cevat Akşit'in cinsel ilişkiyle ilgili fethası sosyal medyayı salladı. Akşit konuşmasında, "Cinsel münasebet esnasında afedersiniz eşeklerin yaptığı gibi tamamen soyunmayın" dedi.
İşte Cevat Akşit'in o sözleri;

İlahiyatçı Cevat Akşit'in Tv5 televizyonundaki "seks" ile ilgili konuşması kısa sürede sosyal medyada yayıldı

Akşit konuşmasında, "Cinsel münasebet esnasında afedersiniz eşeklerin yaptığı gibi tamamen soyunmayın. Çünkü orada melekler vardır, siz soyunursanız melekler dışarıya çıkar, şeytan da odada tek kalır ve oluşacak çocukta şeytanın nasibi olur" ifadelerini kullandı.

BU İLK DEĞİL

Daha önceden de skandal sözlere imza atan ilahiyatçı Cevat Akşit, TV 8'deki konuk olarak katıldığı Ramazan programında, regl dönemlerinde oruç tutmayan kadınların sokakta yemek yemeleri hakkında, "O hayızlı kadınlar da biz tutmuyoruz diye sokakta bir şey yiyemezler. Dayak yerler ha bak. Dinen dayak yerler. Gizli yesinler" diye konuşmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ABD vize başvurusunu süresiz askıya aldı08 Ekim 2017 Pazar 21:26
  • Alman medyasından Türkiye ile ilgili flaş iddia08 Ekim 2017 Pazar 10:34
  • Guterres'e gönderilen mektubun TC için bir değeri yokmuş06 Ekim 2017 Cuma 09:54
  • Flaş gelişme! Gökçek Beştepe'ye çağrıldı06 Ekim 2017 Cuma 00:11
  • AB’den Interpol’e kırmızı bülten uyarısı05 Ekim 2017 Perşembe 09:12
  • Erdoğan'a suikast davasında karar açıklandı04 Ekim 2017 Çarşamba 18:03
  • Türkiye'de yaz saati uygulaması için yürütmeyi durdurma kararı27 Eylül 2017 Çarşamba 14:52
  • SONAR'ın son seçim anketi bomba! Büyük bir sürpriz var27 Eylül 2017 Çarşamba 11:49
  • YÖK Başkanı açıkladı: İşte yeni üniversite sınav sistemi...26 Eylül 2017 Salı 12:04
  • RTÜK Rudaw'ı Türksat'tan çıkardı25 Eylül 2017 Pazartesi 17:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti