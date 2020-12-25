Cevdet Çağdaş Ölümünün birinci yılında düzenlenen sergi ile anılıyor

Ressam ve müzeci Cevdet Çağdaş, ölümünün birinci yılında aile koleksiyonundan seçilen bir seçkiden oluşan sergi ile anılıyor.

Ressam ve müzeci Cevdet Çağdaş, ölümünün birinci yılında aile koleksiyonundan seçilen bir seçkiden oluşan sergi ile anılıyor.

Sergi, sanatçının, öğrencilik yıllarında yaptığı çalışmalardan, sulu boya manzaralarına, rubbing örneklerinden natürmortlarına uzanan bir koleksiyonu bir araya getiriyor.

Esra Plümer Bardak ve Halil Duranay’ın koordinatörlüğünde düzenlenen sergi, 28 Aralık Pazartesi günü Rüstem Ana Galeri’de açılıyor.

Sergi, Telsim’in teknoloji ve iletişim sponsorluğunda 360 derece tekniği ile dijital alanda da sanatseverlerle buluşacak. Sergi 20 Ocak’a kadar gezilebilecek.

Çağdaş, 23 Aralık 2019 yılında aramızdan ayrılmıştı