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Cevdet Yılmaz bugün KKTC’ye gelecek

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 41’inci kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmak üzere bugün Ada’ya geliyor.
Cevdet Yılmaz bugün KKTC’ye gelecek

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 41’inci kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmak üzere bugün Ada’ya geliyor.

15 Kasım Cuma günü törenlere katılacak olan Cevdet Yılmaz’ın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel başta olmak üzere yetkililerle bir araya gelmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın, bugün ayrıca, yapımı kısa bir süre önce tamamlanan Girne Askeri Hastanesi’nin açılışına da katılması bekleniyor.

Cevdet Yılmaz’ın Cuma günü akşam saatlerinde KKTC’den ayrılması planlanıyor.

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