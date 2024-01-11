Cevdet Yılmaz: Ercan Havalimanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin vitrini oldu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dr. Suat Günsel Camii’nin açılış törenine katılmak üzere ülkeye geldi.

Ercan Havalimanı’ndan düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cevdet Yılmaz, KKTC’nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak yoluna devam ettiğini söyledi. Türkiye’nin, KKTC ve Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu söyleyen Yılmaz, Dr. Suat Günsel Cami’nin çok önemli bir eser olduğunu ve bunun açılışını gerçekleştireceklerini kaydetti.

“BU CAMİ, KIBRIS TÜRKÜ’NÜN NELER YAPABİLECEĞİNİN GÖSTERGESİDİR”

“Bu cami, Kıbrıs Türkü’nün neler yapabileceğinin göstergesidir” diyen Yılmaz, caminin medeniyetin, tarihin ve kültürün sembolü olduğunu söyledi.

Külliye inşaatını da ziyaret edeceklerini ifade eden Yılmaz, tüm iş birliği alanları ve projeleri de değerlendireceklerini söyledi. Yılmaz, THY yetkilisine Ercan Havalimanı’nın açılışını sorduğunu belirten Yılmaz, seferlerin yüzde 35 arttığı cevabını aldığını söyledi. Yılmaz, “Ercan Havalimanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin vitrini oldu” dedi.