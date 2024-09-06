Cevdet Yılmaz KKTC’de

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temaslar yapmak için KKTC’ye geldi. Yılmaz’ı Ercan Havaalanı’nda Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim karşıladı.

Yılmaz’ı taşıyan uçak saat 10.45’te Ercan Havalimanı’na iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelecek olan Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı’nda Enerji Arz Güvenliği Toplantısına katılarak, Tatar ile ortak basın açıklaması yapacak.

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi inşaat alanında incelemelerde de bulunacak olan Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel ile gaziler ve askeri hastanelere ilişkin protokole de imza atacak.

Ayrıca Cevdet Yılmaz’ın Ercan Havaalanında basın toplantısı yapması bekleniyor