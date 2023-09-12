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Cevdet Yılmaz, KKTC’ye geldi

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC’ye geldi.
Cevdet Yılmaz, KKTC’ye geldi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC’ye geldi.  Yılmaz’ı, Ercan Havalimanı VIP Salonu'nda Başbakan Ünal Üstel karşıladı. 

Karşılamada bakanlar da hazır bulundu.   Yılmaz ile Üstel, basın açıklaması da yaptı. 

Sorunlara çözüm odaklı bakılması gerektiğinin altını çizen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, projeleri önceliklendirerek, bir an önce projeleri halkla buluşturacaklarını söyledi. Kablo ile elektrik getirilmesi konusunda da konuşan Yılmaz, dev eserin çalışmalarının başladığını hatırlattı.

"Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz"
Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamada, Türkiye ile KKTC'nin ayrı gayrısı olmadığını belirterek, "bizim ilişkimiz hesap kitaba bağlı değildir, gönül bağına bağlıdır. Bunu sarsmaya kimsenin gücü yetmez" dedi. Yılmaz, sözlerini  "Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz" diyerek tamamladı. 

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