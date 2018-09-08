Çevik kuvvetin copladığı üretici bugün ameliyat ediliyor!

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları, dün eylem alanında çevik kuvvet tarafından coplanan hayvan üreticilerinden bir tanesinin bugün Yakın Doğu Hastanesi'nde ameliyat edileceğini söyledi.

Evrenselgazete'ye konuşan Mustafa Naimoğluları, dün eylemde coplanan hayvan üreticileri olduğunu, coplanan bir üreticinin belinde sağlık sorunu olduğu ve ameliyat edilmesi gerektiğinin ortaya çıktığını kaydetti.

Bu konuda, birliğin avukatı aracılığıyla gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını, birlik tarafından bir soruşturma yapılacağını, bunu yapan polislerin veya çevik kuvvetin tespit edilmesi halinde dava açılacağını söyledi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği avukatı tarafından bu konuda polise suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Naimoğluları, "dün Polis Genel Müdürlüğü'ne çağırıldım. Hayvancıların taşkınlık yapmaması ve olayların daha ciddi boyutlara varmaması için karşı karşıya kalmamamız gerektiği konusunda benimle konuştular" dedi.