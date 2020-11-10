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Ceviz kabuğuna uyuşturucu gizlemişler

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Ceviz kabuğuna uyuşturucu gizlemişler
Ceviz kabuğuna uyuşturucu gizlemişler

Gaziantep merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir kısmı ceviz kabuğunun içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, altı şüpheli gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep ve Şanlıurfa’da sekiz adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, bir kısmı ceviz kabuğunun içerisine gizlenmiş 2 kilo 318 gram sentetik uyuşturucu, 250 mililitre sıvı uyuşturucu, 100 gram uyuştucu madde yapımında kullanılan kimyasal madde, hassas terazi ve sekiz cep telefonu ele geçirildi.

 

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