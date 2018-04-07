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Cevizin Erkeklere İnanılmaz Faydası Var!

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Ceviz deyip geçmeyin.
Cevizin Erkeklere İnanılmaz Faydası Var!

Erkeklerin ölümcül hastalıktan korunmak için düzenli olarak ceviz tüketmesi gerekiyor!

Yaşam tarzınız kanser oluşumunda en büyük role sahip. Yaşam tarzınızda yapacağınız ufak değişimler ile kanser riskini azaltabilirsiniz. İşte günlük hayatınıza uyguladığınızda kansere oluşumunu büyük oranda engelleyecek basit yollar…

Dünyanın en ciddi sağlık sorunları arasında yer alan kanser, kendiliğinden gelişen bir hastalık değil. Yaşam tarzınız, yeme alışkanlıklarınız ve günlük rutinleriniz kanser oluşmasının altında yatan en güçlü nedenler. Hayatınızda yapacağınız ufak değişiklikler kansere yakalanma riskinizi ortadan kaldıracak.

İşte kanserden korunmanın en kolay yolları..

Şekerden uzak durun

Şekerli içecekler diyabet, obezite gibi sağlık sorunlarının yanı sıra çok daha büyük bir etkiye sahip. Şekerli içeceklerin tüketimi rahim iç zarı kanseri riskini arttırıyor. Daha sağlıklı bir yaşamın ana kodlarından birisi, şekeri tamamen hayattan çıkarmaktır.

Ceviz tüketin

Kanseri önleyen basit yöntemlerden birisi düzenli olarak ceviz tüketmek. Hafıza üzerindeki etkileri bilinen ceviz, fındık gibi ürünler prostat kanserini önleme özelliğine sahip. Selenyum miktarı fazla olan bu ürünleri özellikle erkeklerin sıklıkla tüketmesi tavsiye edilir. 

Günde 30 dakika yürüyün

Spor yapmadan vücudunuzun daha güçlü ve dirençli bir hale gelmesi imkansız. Spor salonlarında vakit harcamanıza da gerek yok, günde 30 dakikalık bir yürüyüş tüm sistemini çalıştıracak, sizi kansere karşı koruyacak bir yöntem olacaktır.

Sarımsak ve soğan tüketin

Kanseri önleyen en basit yöntemler hiç kuşkusuz soğan ve sarımsak tüketimi olacaktır. Günlük hayatınızda sıklıkla kullandığınız ürünler arasında olan soğan ve sarımsak, kanseri önlemekte büyük bir etkiye sahip.

Daha çok hareket edin

Yapılan araştırmalara göre sürekli oturan, az hareket eden kişilerin kansere yakalanma riski diğerlerine göre daha fazla. Aynı durum televizyon karşısında fazla zaman geçiren kişiler için de geçerli. Televizyon karşısında fazla vakit geçirmek kolon kanseri riskini arttırıyor.
 

Günde 1 bardak yeşil çay için 

Kanser en çok korktuğunuz hastalıklardan biriyse günde bir bardak yeşil çay tüketebilirsiniz. Yapılan araştırmalara göre yeşil çay içeriğinde yer alan güçlü antioksidanlar, anti-kanser bileşenleri arasında yer alıyor. 

Güneş ışığından daha fazla yararlanın

Tüm bahanelerinizi bir kenara bırakın ve günde en az 15 dakika boyunca güneş ışınlarından faydalanın. Güneş ışınları D vitamini kaynağı olarak prostat, meme, kolon kanserini önleyici özelliklere sahip.

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