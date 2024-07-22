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Çevre Dairesi denetimlerini sürdürüyor

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Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi Gazimağusa Birimi, Tek Kullanımlık Plastik Ürünlerin kullanımının azalmasına yönelik tüzük kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
Çevre Dairesi denetimlerini sürdürüyor

Çevre Koruma Dairesi Gazimağusa Birimi Haziran-Temmuz ayları arasında toplam 23 market denetleyerek 11 market reyonlarında kullanımı yasak olan plastik ürünler üzerine marketlere süre ihbarnamesi verdi.

Daire geçtiğiniz hafta yaptığı tek kullanımlık plastik denetiminde ise 10 market denetleyerek marketlerden beşinde reyonlarda kullanımı yasak olan plastik ürün tespit etti.

İşletme sahiplerine süre ihbarnamesi veren daire personeli, bu denetimleri belli aralarıklarla tüm bölgelerde sürdürmeye devam edecek.

Tek Kullanımlık Plastik Ürünlerin Çevre Üzerindeki etkisinin azaltılmasına İlişkin Tüzük kapsamında bu ürünlerin satılmasının cezası aylık asgari ücret kadardır.

ATAOĞLU
Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Tek kullanımlık plastik ürünlerin doğal dengeyi bozduğuna işaret ederek, işletmeleri ve vatandaşı plastik ürün kullanmama konusunda hassasiyete davet etti.

Bakan Ataoğlu açıklamasında, gelecek nesile güzel bir dünya bırakmak için el ele verip çalışmanın önemine vurgu yaparak, plastik atıkların zararlarına değindi.

Son yıllarda plastik tek kullanımlık ürünlerin çevreye verdiği zararların daha fazla farkına varıldığını anlatan Ataoğlu, bu konuda birçok ülkenin çeşitli önlemler almaya başladığını ifade etti.

Plastik atıkların doğaya karışması, hem karasal hem de deniz ekosistemlerine ciddi zararlar verdiğine değinen Ataoğlu, plastiklerin hayvanların yaşamlarını tehlikeye attığını ve uzun vadede insan sağlığını da olumsuz etkilediğini belirtti.

Plastik tek kullanımlık ürünlerin kullanımının yasaklanması ile çevreyi korumak için büyük bir adım attıklarını söyleyen Ataoğlu, bu konudaki farkındalığı yaratmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Ataoğlu, bakanlık olarak doğanın korunması ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakılması amacıyla kararlı adımlar atmaya devam edileceğini belirtirken, plastik kirliliği ile mücadelede toplumsal algının iyi yönde artırılmasını da hedeflediklerini vurguladı.

 

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