Çevre Dairesi: İzinli müzikli eğlence yerleri, Ramazan Bayramı için özel izin almayacak

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, verilen müzik izinlerinin, Ramazan Bayramı için de geçerli olacağını duyurdu.

Çevre Koruma Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, daha önce izin almış müzikli eğlence yerleri, izinlerinde belirtilen koşullara uymak kaydıyla 2-3-4 Mayıs tarihlerinde, Daire’den herhangi bir ek izin almaksızın müzik yayını yapabilecekler.

Müzik yayını yapacak işletmelerin öncelikle Çevre Koruma Dairesi’nden önceden alınmış ve süresi dolmamış olan müzik izin belgesine sahip olmaları gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Çevre Koruma Dairesinden alınmış geçerli bir müzik izni olmadan veya müzik izni koşullarına aykırı olacak şekilde müzik yayını yapan işletmelere 18/2012 sayılı Çevre Yasası kapsamında yasal yaptırım uygulanacaktır.”