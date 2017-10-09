Çevre Dairesinden 80 ceza

Turizm Ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi son dönemde yaptığı denetimlerde çevre kirliliği ile ilgili faaliyetler için kesilen cezaları açıkladı.

Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun çevreyi kirletenlere karşı caydırıcı cezalar uygulanmaya başlandı, ilçelerde yazılan cezalar açıklanacak söyleminden sonra ilk cezai blgiler açıklandı.

Buna göre 18/2012 Sayılı Çevre Yasası kapsamında Şube Amirlikleri ile Bölge birimleri tarafından son dönemde yapılan denetimlerde, Ses kirliliği tespit edilen Gazimağusa’da 3,Lefkoşa’da 15,Girne’de toplamda 48, Katı Atık Ve Çevre Kirliliği kapsamında Gazimağusa’da 2,Lefkoşa’da 2,Girne’de toplamda 7 Hava Emisyonu denetimlerinde, Gazimağusa’da 2,Lefkoşa’da 8,Girne’de 1,Güzelyurt’ta 5, olmak üzere toplam 16 Atık Su Kirliliği kapsamında Gazimağusa’da 1,Lefkoşa’da 1,Girne’de 6 toplamda 8 Doğal Hayat kapsamında Gazimağusa’da1,adet olmak üzere toplamda 80 adet ceza kesildi.

Bakan Ataoğlu temiz bir çevreden kurum veya kuruluşların değil, bütün insanların sorumlu olduğunu ifade ederek, çevrenin gelecek nesillere kirletilmeden, tahrip edilmeden daha da güzelleştirilerek aktarılması gerektiğini vurguladı.





Yürütülen çalışmalar kapsamında müfredata çevreye ilgili ders konduğu, ilkokullara çöp bidonları dağıtıldığını ve her Perşembe günü eş zamanlı olarak ilçelerde temizlik kampanyası yapıldığını hatırlatan Ataoğlu, bu kapsamda ülede çevreye dyarlı insan sayısının artırılması amacı ile Çevre Fönüllüleri uygulamasını da hayata geçirdiklerini ifade etti.

Atılan bu adımların çevreye olan duyarlılığı artıracağına inanç belirten Ataoğlu, denetimlerin artarak devam edeceğini ve uygulanan cezaların iki haftada bir kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

Ataoğlu, amacımız vatandaşlarımıza ceza kesmek değil . Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için kirlenmelerin önlenmesi, tabiatın korunması ile kamuoyunun bilinçlendirilmesine dikkat çekmektir ” ifadesini kullandı.

Alo 123 Çevre Şikayet Hattına gelen tüm şikayetler Çevre Koruma Dairesi tarafından titizlikle değerlendirilip takip edildiğini söyleyen Ataoğlu, Alo 123 Çevre Şikayet Hattı aranıp şikayet aktarıldıktan sonra konu, ilgili Şube tarafından takip edildiğini ve Şikayetçiye bilgi verildiğini söyledi.

Ceza kesilmesi gereken durumlarda ise şikayetçinin mahkemede şahitlik yapması gerektiğini bu noktada şikayetlerin sonuçlandırılması aşamasında halkımıza büyük sorumluluk düştüğünün altını çizdi.