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Çevre Dairesi'nden İskele'de sahil temizliği

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Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İskele sahil şeridinde gerçekleştirilen, ‘Çevre Temizliği Farkındalık Etkinliği’ne katıldı. Ataoğlu, “Yaşadığımız doğayı, tüm canlılarla paylaştığımız gerçeğini kabul ederek hareket etmek, insanlık gereğidir” dedi.
Çevre Dairesi'nden İskele'de sahil temizliği

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çevre Koruma Dairesi Gazimağusa Birimi ile İskele Birimi personelleri, Temiz Ada Grubu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Su Altı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi Biyolojik Bilimler Bölümü, DAÜ Green Grubu, Adres Estate, Ötüken Muhtarlığı, İskele Belediyesi katkılarıyla, İskele sahil şeridinde gerçekleştirilen, Çevre Temizliği Farkındalık Etkinliği’ne katıldı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Dairesi Midiri Hasibe Kusetoğulları’nın da Bakan Ataoğlu’na eşlik ettiği Çevre Temizliği Farkındalık Etkinliği, İskele Karadenizliler Derneği altında bulunan sahil şeridinde gerçekleştirildi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu etkinlikte yaptığı kısa konuşmasında, “yaşadığımız doğayı tüm canlılarla paylaştığımız gerçeğini kabul ederek hareket etmek, insanlık gereğidir. Bu noktada, asli görevi çevre konularında denetleme yetkisi olan Çevre Koruma Dairesi olarak, bir süreden beridir, ülkenin her bir noktasında eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz temizlik etkinliği ile farkındalık oluşturma çabası içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın çevreye daha duyarlı davranmaları, gelecek nesillere temiz ve sürdürülebilir bir çevre bırakabilmek yanında, bilinmelidir ki, çevre sadece insanların değildir. Bu coğrafyayı paylaştığımız tüm canlılarla birlikte, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre yaratmak zorunda olduğumuzu bilerek hareket etmek, bir insanlık gereğidir” dedi.

Bakan Ataoğlu, temizlik etkinliğine destek olan tüm katılımcılara teşekkür ederek, “temizlemek değil, temiz bırakmak önemlidir. Bu anlamda, vatandaşlarımızı daha duyarlı davranmaya davet ediyorum” dedi.

Caretta Caretta Kaplumbağalarının da yuva yaptığı İskele Karadenizliler Derneği altında kalan sahil şeridinde gerçekleştirilen temizlik etkinliği sonrasında toplanan çöpler, İskele Belediyesi tarafından toplanmıştır.

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