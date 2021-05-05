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Çevre Denetim Tüzüğü Yürürlüğe Girdi

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Çevre Yasası altında hazırlanan “Çevre Denetim Tüzüğü” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Çevre Denetim Tüzüğü Yürürlüğe Girdi

Çevre Yasası altında hazırlanan “Çevre Denetim Tüzüğü” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tüzük, “Çevre Koruma Dairesi’nin gerçekleştirdiği çevre denetimlerinin standardını yükseltmeyi, yapılan çevre denetimlerinin halkla paylaşımını sağlamayı ve denetim planı hazırlayarak çevre denetimlerini belli bir program çerçevesinde gerçekleştirerek, işletmelerin çevre kurallarına daha iyi uymasını sağlamayı” amaçlıyor.

Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri (Değişiklik) Tüzüğü ile Zorunlu Taşımacılık (Değişiklik) Tüzüğü de Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak, Resmi Gazete'de yayımlandı.

KAR-İŞ VE KTTTB ÜYESİ TAŞIMACILARIN HER BİRİNE 7 BİN 500 TL… TOPLAM 1 MİLYON 777 BİN 500 TL

Bakanlar Kurulu, 2019 ve 2020 yıllarında turistik taşıma izinlerini yenilemiş ve aktif olarak turizm taşımacılığı yapan Kamu Araçları İşletmeciler Derneği (KAR-İŞ) ile Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliğine (KTTTB) üyesi 237 kişiye toplam 1 milyon 777 bin 500 TL katkı yapılmasını onayladı.

Şoförlerin her birine 7 bin 500 TL verilecek.

Söz konusu ödeme, Turizm ve Çevre Bakanlığı 2021 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu altında yeni ihdas edilen "Hizmet Sektörüne Yapılan Transferler" kaleminden karşılanacak.

PATATESLE İLGİLİ KARAR

Bakanlar Kurulu, patates konusunda 1 Eylül 2020’de alınan kararı iptal ederek yeni bir karar üretti.

Yeni kararla, “ülke ürünü olan ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın onayladığı standartlarda üretilen donmuş parmak patatesten aldıkları miktar kadar ithal izni verilmesi veya sanayi tipi patatesi ihraç edecek firmalara 1.5 kg ham sanayi tipi patates ihraç etmeleri karşılığında 1 kg donmuş parmak patates ithal izni verilmesi, ayrıca sofralık patates ihracatı gerçekleştirecek firmalara ise, 2 kg ihraç etmeleri halinde 1 kg donmuş parmak patates ithal izni verilmesi” düzenlendi.

Patates ihracatında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın uygun göreceği standartlarda ürünün ihraç edilmesi koşulu aranacak. Bu konudaki iş ve işlemler Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi tarafından yürütülecek.

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