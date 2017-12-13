Çevre dostu DAÜ ile Makamer’den Ayluga Göleti’ni Koruma Projesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, 12 Aralık 2017 Salı günü, saat 10:00’da Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) Ayluga Sulak Alanını Koruma Komitesi’ni makamında kabul etti.

Toplantıda, DAÜ İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımısı Prof. Dr. Özgür Eren de hazır bulundu. Prof. Dr. Osam; MAKAMER gönüllülerine, DAÜ’nün halihazırda Gazimağusa’nın Çanakkale (Ayluga) bölgesinden başlayarak DAÜ Güney Kampüsü’nü kapsayan bölgeye kadar uzanan Ayluga Göleti ile ilgili yaptığı çalışmalara dair bilgi verdi. MAKAMER gönüllüleri de dernek ve komite ile ilgili bilgi vererek Ayluga Göleti’nin korunması ve ıslah edilmesine ilişkin DAÜ’nün de desteğini alarak gerçekleştirmeyi planladıkları projeleri dile getirdi.

DAÜ’den Ekolojik Sistemin Korunmasına Tam Destek

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, üniversite olarak MAKAMER gönüllüleri ile Ayluga Göleti’nin korunması ve ıslah edilmesine ilişkin ortak projelerde çalışmaktan büyük memnuniyet duyacaklarını ve söz konusu çalışmalara tam destek vereceklerini vurguladı. Toplantıda ortak yapılabilecek çalışmalarla ilgili bilgi alışverişi yapıldı. DAÜ’nün her zaman canlıyı ve çevreyi koruyan bir üniversite olduğunun altını çizen Prof. Dr. Osam, Ayluga Göleti’ndeki yaşamın sağlıklı bir biçimde devam etmesine katkı koymaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirerek, bölgeye gelen 135’i aşkın kuş türü ve diğer canlıları korumak amacıyla hassas bir biçimde çalışacaklarının altını çizdi. Prof. Dr. Osam, göletin kirletilmesi ve ekolojik sistemin bozulmasına karşı mücadele vereceklerini vurguladı.

DAÜ İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Eren de bölgenin ıslahıyla ilgili bakanlıklarla ve Çevre İşleri Dairesi ile yakın temas içerisinde olduklarını, yapılmakta olan ve gelecekte yapılabilecek projelerle ilgili bürokratlar ile iletişim içerisinde bulunduklarını vurguladı. Göletin temizlenmesi için çeşitli projeler geliştirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Eren, 2017 yaz ayları boyunca gerekli seviye ölçümlerini yaptıklarını ve projenin oldukça büyük ölçekli bir proje olduğunu belirtti. MAKAMER gönüllüleri de DAÜ’yü her zaman paydaş olarak gördüklerini ve bundan sonraki süreçte de DAÜ’nün gerek bilimsel, gerekse de sosyal açılardan yapmayı planladıkları projelere vereceği katkının değerine dikkat çekti. Toplantının sonunda MAKAMER, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam’a el işi pano takdim etti.