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Çevre kirliliği her yıl 1,7 milyon çocuğu öldürüyor

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Çevre kirliliği her yıl 1,7 milyon çocuğu öldürüyor
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre anne karnında çevre kirliliğinden etkilenmek ilerde ölümcül hastalıklara yol açabiliyor. Örgüt, her yıl yüz binlerce çocuğun çevre kirliliği nedeniyel hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) tespitlerine göre, hava ve su kirliliği ile hijyenik önlemlerin yetersiz kalması her yıl bütün dünyada 5 yaşın altındaki 1 milyon 700 bin çocuğun ölümüne sebebiyet veriyor. Bu yaş grubundaki çocuk ölümlerinin dörtte birinin hava kirliliği, mikroplu su ve sıhhi tesisatın yetersiz olmasından kaynaklandığına Dünya Sağlık Örgütü raporunda yer veriliyor.

Hafta başında Cenevre'de yapılan açıklamada, ishal, zatürree ve astım gibi ölümcüle çevirebilen hastalıkların müsebbibinin çevre riskleri olduğu ifade edilen raporda, hava kirliğinden çocukların anne karnındayken etkilenmeye başladıkları ve ilerde kalp yetersizliği, beyin kanaması ve kanser gibi hastalıkların çıkmasında bu etmenin rol oynadığı belirtiliyor.Dünya Sağlık Örgütü, çevre kirliliğinin önlenmesi için hükümetlere çağrıda bulundu. Örgütün verilerine göre, solunum yolları rahatsızlığı her yıl beş yaşın altındaki 570 bin çocuğun ölümüne yol açıyor. Aynı yaş grubundaki 360 bin kız ve oğlan çocuğu ise ishalden ölüyor.

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