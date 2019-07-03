Çevre kirliliğinin yeni simgesi: Yavrusunu izmaritle beslemeye çalışan anne kuş

ABD'de bir doğal yaşam fotoğrafçısı, yavrusunu sigara izmaritiyle beslemeye çalışan bir kuşu fotoğrafladı.

Karen Mason, Florida'nın Tampa kentinde geçen ay St. Pete plajında çektiği fotoğrafı Facebook hesabında "Sigara içiyorsanız, lütfen izmaritlerinizi sağa sola atmayın" mesajıyla paylaştı.

Mason'ın çektiği ikinci bir fotoğrafta da siyah makas gaga kuşu yavrusu, annesinden aldığı izmariti ağzında taşıyor.

Kuşlar, sigara izmaritlerini yiyecekle karıştırabiliyor ve bunları yavrularına da götürüyor.

'Kuşlar doğaya yaptıklarımıza uyum sağlamakta zorlanıyor'

İngiltere Kuşları Koruma Derneği'nin bir sözcüsü, "Kuşlar dikkatsizce yere attığımız çöplerin yiyecek bir şey olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Hayvanlar, bizim doğaya yaptıklarımıza uyum sağlamakta zorlanıyor. Her yıl daha fazla sayıda hayvan, insan eliyle yapılan ürünler yüzünden mahsur kalıyor, yaralanıyor ya da ölüyor. Yuvalarını bile çöplerimizle yapmak zorunda kalıyorlar" dedi.

Aynı sözcü, "Maalesef birçok kişi kirliliği zararsız gibi görüyor. Ama bunun gibi üzücü fotoğraflar, kirliliğin doğal yaşama gerçek etkisini ortaya koyuyor" diye konuştu.

Sigara izmaritleri çoğunlukla plastik liften (selüloz asetat) yapılıyor ve doğada çözünmeleri yıllar alıyor.

Çevre koruma örgütlerine göre, küresel olarak plajlarda en sık rastlanan çöplerin başında izmarit geliyor.