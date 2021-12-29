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Çevre kontrolü ertelendi, Starship füzesi yerde kaldı

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ABD Federal Havacılık İdaresi, SpaceX'in çevresel incelemesinin tamamlamasını şubat ayının sonuna aldı.
Çevre kontrolü ertelendi, Starship füzesi yerde kaldı

ABD Federal Havacılık İdaresi, SpaceX'in çevresel incelemesinin tamamlamasını şubat ayının sonuna aldı. Buna göre ilk kez yörüngeye fırlatılmayı bekleyen Starship roketi mart ayına kadar yerde kalacak.

Spacex'in sahibi Elon Musk Starsihp'in ocak ayında fırlatılacağı için heyecanlıydı.

Ancak Federal Havacılık Dairesi'nden (FAA) gelen haber Musk için hayal kırıklığı yarattı.

FAA, çevresel inceleme tarihini 31 Aralık'ta tamamlayacağını duyurmuştu ancak şubata ertelendi.

Starship'in son çevresel incelemesi 28 Şubat 2022'de yayınlanacak.

Fırlatma ancak bundan sonra gerçekleşebilecek.

FAA, SpaceX'in ilk görev profilinin çevresel etkilerini inceliyor. Ajans, enkaz kurtarma, firmanın fırlatma sahasının bulunduğu Teksas, Boca Chica'daki yerel yol kapanmaları ve diğer sorunları detaylandırıyor.

FAA ile Musk arasında gerginlik

Musk, FAA'nın zaman çizelgesine uyarken Havacılık Dairesine sert eleştiriler yöneltmişti.

Elon Ocak ayında, SpaceX'in Starship Serial Number 9 (SN9) roketini fırlatmasında gecikmeye neden olan  kuralları nedeniyle FAA'yı sosyal medyada eleştirmişti.

Musk, "FAA uzay bölümü temelde yanlış bir düzenleyici yapıya sahip. Bu kurallara göre, insanlık asla Mars'a ulaşamayacak"demişti.

Uzay seyahatinin kapısını aralayacak

Starship programı, kargo ve insanların aya, Mars'a ve ötesine gezegenler arası seyahati için araçlar geliştirmeyi amaçlıyor.

SpaceX, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) desteğiyle geliştirilen Starship'i ilk defa yörüngeye fırlatmayı deneyecek.

Ulusal Akademiler Uzay Çalışmaları Kurulunun toplantısına çevrim içi katılan Elon Musk, Ay'a dönüş projesi kapsamında geliştirilen Starship'in uçuş hazırlıklarıyla ilgili, "Aralık'ta test çalışmalarını hızlandıracağız. İlk uçuşla ilgili risk çok fazla, bu yüzden başarı olasılığının çok yüksek olduğunu söyleyemem" demişti.

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