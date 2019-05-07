Çevre Koruma Dairesi 387 denetim gerçekleştirdi

Daire bir haftalık süre zarfında ülke genelinde 387 iş yeri, kişi veya araç denetimi yaptı.

Müzikli eğlence yerleri denetimlerinde 132, naylon poşet denetimlerinde 45, doğal hayat denetimlerinde 4, atık su denetimlerinde 12, katı atık denetimlerinde 14, ÇED denetimlerinde 3, hava kalitesi, egzoz emisyon ve sanayi tesisi denetimlerinde 177 yer, kişi veya araç denetlendi.

Ses, katı atık, ÇED, sanayi bacaları, atık su, hava kalitesi ve naylon poşet denetimlerinde Lefkoşa’da 106,Gazimağusa-İskele’de 155, Girne’de 67, Güzelyurt-Lefke’de 59 yer denetlenirken, 8 kişi veya kuruma süre ihbarnamesi verildi, 1 de ceza kesildi.



Açıklamada, çevreyi kirletenleri, Çevre Koruma Dairesi bünyesinde hizmet veren “Alo 123” hattına ihbar ederek, ekiplerin olaylara daha erken müdahale etmesine yardımcı olunabileceğine dikkat çekildi.