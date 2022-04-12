Çevre Koruma Dairesi Atık Su Şubesi 11 işletmeyi denetledi

Çevre Koruma Dairesi Atık Su Şubesi, martta 11 işletmeyi denetledi; kural veya standartlara uymayan 4 işletmeye süre tanındı.

Dairenin bağlı olduğu Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Gençlik, Kültür ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Atık Su Şubesi tarafından düzenli denetimin yanında şikayetler üzerine martta 11 işletme denetlendi. Denetimlerde 9 kez atık su numunesi alınıp, Devlet Labaratuvarı Müdürlüğü’nde analize verildiği, 9 numunenin 1 tanesinin değerlerinin yasal standartların üzerinde çıktığı, söz konusu tesise yasal değerlerin standartlar altına çekilmesi için süre verildiği kaydedildi.

Denetimlerde, alıcı ortama atık su deşarj eden 3 işletmeye de sorunun giderilmesi için süre tanındığı, söz konusu işletmelere ikinci bir denetleme gerçekleştirileceği ifade edildi.

Denetimlerin özet raporlarının, Çevre Koruma Dairesi’nin web sayfasına (http://cevrekorumadairesi.org/inspection/tr-subpages.php?no=255) yüklendiği belirtildi.