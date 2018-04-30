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Çevre Koruma Dairesi “çevre” konulu fotoğraf yarışması düzenliyor

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Çevre Koruma Dairesi “çevre” konulu fotoğraf yarışması düzenliyor
Çevre Koruma Dairesi “çevre” konulu fotoğraf yarışması düzenliyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl “Çevre” konulu fotoğraf yarışması ve sergisi düzenliyor.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk kez organize edilen ve tek kategoriden oluşacak yarışmada değerlendirmeyi KKTC’den fotoğraf sanatçıları Buket Özatay, Mustafa Evirgen ve Hasan Bağlar yapacak. 

Yarışmaya, tek kategoride siyah/beyaz ve/veya renkli eseler kabul ediliyor. 

Seçici kurulun ödül vermeye ve sergilemeye değer bulacağı eserler 5-8 Haziran tarihleri arasında Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda sergilenecek. 

TEK KATEGORİ “ÇEVRE”

Çevre Koruma Dairesi, “Çevre” konulu fotoğraf yarışması ve sergisi için 8 Mayıs Salı günü mesai bitimine kadar eser kabul etmeye devam ediyor.

Açıklamada, ilk kez düzenlenecek fotoğraf yarışması ve sergisinin, ülkedeki çevre sorunlarının doğal hayata etkisi, kuraklık, katı atık (çöp), katı atıkların geri dönüşümü, taş ocakları, iklim değişikliği, gürültü, su kaynakları, çarpık yapılaşmanın yarattığı çevre sorunları, hava kirliliği, atık su, denizler, çevrenin tarım, sağlık, turizm, ulaşım, şehircilik, enerji gibi diğer konularla ilişkisine dikkat çekmek ve fotoğraf sanatına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi. 

ŞARTNAME ÇEVRE DAİRESİNDEN TEMİN EDİLEBİLİR

Yarışma şartnamesinin, www.cevrekorumadairesi.org adresinden indirilebileceği, info@cevrekorumadairesi.org adresine e-posta atılarak da talep edilebileceği veya daireden elden temin edilebileceği belirtildi. 

“Çevre” konulu fotoğraf yarışması ve sergisine eser verecek katılımcıların, en az üç, en çok sekiz eser vererek, ücretsiz olarak yarışmaya katılabilecekleri duyuruldu.

DERECEYE GİREN ESERLER ÖDÜLLENDİRİLECEK

Seçici kurulun yapacağı değerlendirme sonucunda, fotoğrafı sergilenmeye değer bulunacak katılımcılara katılım belgesi verilecek. 

Yarışma sonucunda Turizm ve Çevre Bakanlığı özel ödülü ile Jüri Özel Ödülü’nü almaya hak kazanacak eserlerin de belirleneceği yarışmada bu eserlerin sahiplerine Kaya Artemis Otel’de 2 kişilik 2 gece konaklama ödülü verilecek. 

Sergilenmeye değer bulunacak eserler içerisinden belirlenecek birinci gelen esere 3 bin TL Başarı Ödülü ve ikinci gelen esere 2 bin TL, üçüncü gelecek esere ise bin TL para ödülü verilecek.

Yarışmayla ilgili daha fazla bilgi ve sorular için 6112000- 3307 numaralı telefonun aranabileceği kaydedildi.
 

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