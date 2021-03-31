Çevre Koruma Dairesi denetimlerini artırıyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi mart ayı içerisinde bir çok iş yerinde poşet denetimi gerçekleştirdi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi mart ayı içerisinde bir çok iş yerinde poşet denetimi gerçekleştirdi.

18/2012 Sayılı Çevre Yasası kapsamında bulunan “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Yönetimi Tüzüğü”ne göre yapılan denetimlerde 1 işyerinin 10 mikron poşeti ücretlendirmesi nedeni ile uyarıda bulundu. Diğer işletmelerin ise kurala uygun şekilde hareket ettiği gözlemlenmiştir.

Yasa gereği market ve alışveriş merkezlerinde kullanılan poşetlerin sadece 15/50 mikron arasında olan poşetlerin ücretlendirmesi gerekmektedir.

Yasanın geçtiği 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren yapılan araştırmaya göre poşet kullanımının yüzde 60 oranında azaldığı gözlemlenmektir.

‘ALO 123’ ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Çevre Koruma Dairesi'nin ‘Alo 123’ Çevre Şikayet hattına yapılan, ihbar ve şikayetler de değerlendilrilerek, ilgili personel gerekli denetimleri yerine getiriyor.

‘Alo 123’ hattına geçtiğimiz gün yapılan ihbarlar üzerine ücretsiz poşet verdiği iddia edilen 7 markete denetim gerçekleştirildi. Şikayette adı geçen 7 marketin 3 tanesinin ücretsiz poşet verdiği tespit edilmiş olup, bir defaya mahsus uyarılarak, devam etmesi halinde cezai işlem uygulanacağı kendilerine bildirilmiştir.

‘Alo 123’ Çevre Şikayet Hattı, mesai saatleri içerisinde canlı, mesai saatleri dışında ise telesekreter aracılığı ile hizmet vermektedir.

‘Alo 123’ Çevre Hattına yapılan ihbarlar, şikayeti alan personel tarafından 24 saat içerisinde ilgili şubeye aktarılmakta, dairenin yetki ve sorumluluğu dahilinde olan konular yasal çerçevede sonuçlandırılırken, diğer kurum ve kuruluşların yetki ve sorumluluğunda olan konular ise yazılı şekilde Çevre Koruma Dairesi tarafından ilgili kurumlara aktarılmaktadır.