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Çevre Koruma Dairesi “Doğamızdaki Canlılar” konulu resim yarışması düzenliyor

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Çevre Koruma Dairesi yazılı bir açıklama yaptı.
Çevre Koruma Dairesi “Doğamızdaki Canlılar” konulu resim yarışması düzenliyor

 

Yapılan açıklama ise şöyle:

 

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü’ne dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla resim yarışması düzenleyecektir.

Biyolojik çeşitlilik; dünyada yaşayan milyonlarca birbirinden farklı  canlı türünün, bu türlerin sahip olduğu genlerin ve bu türleri barındıran ekosistemlerin bir bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Yarışmanın teması “Doğamızdaki Canlılar” olarak belirlenmiştir. Yarışmaya; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılabileceklerdir.

“Doğamızdaki Canlılar” resim yarışması şartları:
1- Yarışmaya ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılabilir. Resim ile ilgili teknik eğitim gören Meslek Lisesi ve Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri özel kategoride değerlendirilecektir.

2- 35 x 50 ölçülerinde resim kağıdına yapılmış resimler katılabilir.

3- Resimlerin, Çevre Koruma Dairesi’ne ait Lefke, Güzelyurt, Lefkoşa, Girne, Mağusa ve İskele şubelerine en geç 19.05.2021 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Herhangi bir sebeple resmini teslim edemeyecek kişilerin 05428591499 numaralı telefona gerekçesiyle birlikte bilgi vermesi ve resmini yarışma sorumlusuna teslim etmesi için iletişime geçmesi gerekmektedir.

4- Resmin arkasına çocuğun adı soyadı, yaşı, okuduğu okulu, ebeveynin adı soyadı, ödülün iletileceği adres ve cep numarası yazılmalıdır. Eksik bilgi içeren resimler dikkate alınmayacaktır.

5- Resim tekniği ve kullanılacak gereçler serbesttir.

6- Yarışmanın teması “Doğamızdaki Canlılar” olarak belirlenmiştir.

7- Dereceye giren öğrencilere hediyeler verilecektir.

8-  Tüm katılımcılarımıza “Teşekkür Belgesi” takdim edilecek olup, dereceye giren resimlerle birlikte belli bir adette seçilen resimler de dijital ya da pandemi koşullarının seyrine göre belirlenecek sergi salonunda sergilenecektir.

9- Sorularınızı WhatsApp hattımız 05428591499 ’ye yazabilirsiniz.

10- Yarışma sonuçları 22 Mayıs 2021 Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü’nde açıklanacaktır…

Resim Yarışması Sorumlusu: Doç. Dr. Nazım Kaşot
E-Posta: nazimkasot@gmail.com
www.cevrekorumadairesi.org

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