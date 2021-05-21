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Çevre Koruma Dairesi, Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü’ne dikkat çekmek için etkinlikler düzenliyor

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Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü etkinlikleri kapsamında, “Doğamızdaki Canlılar” başlıklı resim yarışması düzenlendi. “Biyolojik Çeşitlilik Koruma Stratejileri” konulu çevrim içi panel gerçekleştirilecek.
Çevre Koruma Dairesi, Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü’ne dikkat çekmek için etkinlikler düzenliyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, ‘Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü’ dolayısı ile bu yıl farklı etkinlikler düzenliyor.

Turizm ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre bu bağlamda ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik “Doğamızdaki Canlılar” konulu resim yarışması düzenlendi. Yarışmanın sonuçlarının yarın açıklanacağı dile getirildi.

Yine ‘Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü’ kapsamında, Çevre Koruma Dairesi’nin Kıbrıs Herptil Araştırma ve Gözlem Topluluğu iş birliğinde biyolojik çeşitlilik ve plastik kirliliğine dikkat çekecek bir kamu spotu hazırladığı belirtilen açıklamada kamu spotunun yarın yayınlanacağı da açıklandı.

Çevre Koruma Dairesi’nin Taşkent Doğa Parkı iş birliğinde yarın 19.00’da facebook üzerinden “Biyolojik Çeşitlilik Koruma Stratejileri” konulu bir panel düzenleyeceği de dile getirilen açıklamada, yayının Turizm Çevre Bakanlığı ve Taşkent Doğa Parkı facebook sayfalarından paylaşılacağı bilgisi verildi.

“ÇEVRE KORUMA DAİRESİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR”

Çevre Koruma Dairesi’nin biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik birçok proje gerçekleştirdiği, ve çok sayıda koruma çalışmasını izinlendirerek farklı konularda koruma çalışmalarının yapılmasına imkan sağladığı dile getirilen açıklamada, Çevre Yasası kapsamında hazırlanan “Flora, Fauna Türleri ve Yabani Kuşların Korunması Tüzüğü” kapsamında da biyolojik çeşitlilik değerlerinin korunması için etkin şekilde çalışıldığı vurgulandı.

DÜNYA BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK GÜNÜ…

1992 yılında Rio de Janeiro’da gerçekleştirilen Rio Zirvesi’nde kabul edilen Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi; genetik kaynakların, uluslararası boyutta bağlayıcılığı olan hüküm ve yükümlülüklere sahip ilk sözleşme. Sözleşmeye bugüne kadar 200 kadar ülke taraf oldu.

Sözleşmenin temel amacı; biyolojik çeşitliliğin korunması ve biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanılmasına imkan sağlamak ve ayrıca genetik kaynaklardan sağlanan faydaların eşit ve adil bir şekilde paylaşımını sağlamak.

22 Mayıs günü Birleşmiş Milletler (BM) Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin kabul edildiği tarih olması sebebiyle Dünya Biyolojik Çeşitlilik günü olarak ilan edildi ve tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

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