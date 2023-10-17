  • BIST 8086.35
  • Altın 1730.799
  • Dolar 27.9123
  • Euro 29.5668
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAUNICEF: Gazze'de su tükendi, çocuklar kuyulardaki kirli suları kullanmak zorunda

Çevre Koruma Dairesi, Tek Kullanımlık Plastik Ürünler İle İlgili Denetimleri KKTC Genelinde Devam Ediyor…

» »
Çevre Koruma Dairesi, Tek Kullanımlık Plastik Ürünler İle İlgili Denetimleri KKTC Genelinde Devam Ediyor…
Çevre Koruma Dairesi, Tek Kullanımlık Plastik Ürünler İle İlgili Denetimleri KKTC Genelinde Devam Ediyor…

11 Ocak 2022 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan Tek Kullanımlık Plastik Ürünlerin Çevre Üzerindeki Etkisinin Azaltılmasına İlişkin Tüzük 11.07.2023 tarihinde yürülüğe girmiştir.

Bu tüzüğün amacı, belirli plastik ürünlerin çevre, özellikle durgun sular, akarsular, denizler ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini önlemek ve azaltmaktır.

Bu bağlamda tüzüğü yürütmekle sorumlu Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi, tüm bölgelerde 16 Ekim 2023 tarihinden itibaren denetimlerine başlamıştır.

Buna göre, Çatalköy ve Girne bölgesinde 18 işyeri denetlenmiş olup, 12 işyerine süre ihbarnamesi kesilmiştir. Gazimağusa bölgesi 7 denetim gerçekleştirmiş olup 5 iş yerine süre ihbarnamesi kesilmiştir. Lefkoşa bölgesinde toplam 12 yer denetlenmiş olup 11 işyerinde ihbar kesilmiştir. Lefke biriminde ise 10 denetim gerçekleştirilmiş olup 8 ihbarname kesilmiştir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ertuğruloğlu: KKTC’nin isminin değişmesi yönünde bir hazırlık yok17 Ekim 2023 Salı 16:09
  • Lefkoşa Pazarı bu hafta Cumartesi günü açılacak17 Ekim 2023 Salı 14:48
  • 17 yaşında uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı17 Ekim 2023 Salı 14:46
  • KKTC'ye geri gönderildi... 1 yıl hapis yatacak17 Ekim 2023 Salı 14:45
  • Üç Ayrı Bölgede Uyuşturucu Operasyonunda 6 Tutuklama17 Ekim 2023 Salı 12:52
  • İkamet İzni Olmayan 6 Kişi Tutuklandı17 Ekim 2023 Salı 12:48
  • İskele'de Yetkili Makamın İzni Aşan LPG (Gaz) Depolama Operasyonu17 Ekim 2023 Salı 12:45
  • Güzelyurt'ta Kağıt Kumar Operasyonu: 5 Kişi Hakkında Soruşturma17 Ekim 2023 Salı 12:35
  • Gazimağusa'da Resmi Evrak Sahtekarlığı: 58.000 Stg İle Tutuklandı17 Ekim 2023 Salı 12:29
  • Dipkarpaz'da Andreas Baniku Mikelli'nin Ani Ölümü: Soruşturma Sürüyor.17 Ekim 2023 Salı 12:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti