Çevre Koruma Dairesi, ‘tek kullanımlık plastik ürünlere’ yönelik denetimlerini sürdürüyor!

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi 11 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe giren Tek Kullanımlık Plastik Ürünlerin Çevre üzerindeki Etkisinin Azaltılmasına ilişkin Tüzük’ün verdiği yetkiye dayanarak, denetimleri artırdı.
Çevre Koruma Dairesi personeli ada genelinde yaptığı denetimlerde tüzüğe aykırı ürün bulunduran işyerlerine süre ihbarnamesi verdi.
16 Ekim -20 Ekim 2023 tarihlerini kapsayan sürede yapılan denetimlerde; Girne bölgesinde 45 işyeri denetlendi, 32 tanesine Tüzüğe aykırı ürün bulundurmaktan süre ihbarnamesi kesildi.
Güzelyurt Bölgesinde 20 işyeri denetlendi, 11 süre ihbarnamesi kesildi.
Lefkoşa Bölgesinde 30 denetim yapıldı 18 süre ihbarnamesi verildi.
Gazimağusa Bölgesinde ise 75 işyeri denetlenerek 15 işyerine süre ihbarnamesi tebliğ edildi.
Buna göre, söz konusu tüzüğün verdiği yetkiye dayanılarak Çevre Koruma Dairesi soruşturma memurları tarafından denetimlere devam edecek.
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