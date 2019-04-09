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Çevre Koruma Dairesi’nden denetim... 17 ihbar, 3 ceza

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Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, son bir haftada ada genelinde 643 yeri denetledi.
Çevre Koruma Dairesi’nden denetim... 17 ihbar, 3 ceza

Ses, katı atık, ÇED, sanayi bacaları, atık su, hava kalitesi ve naylon poşet denetimlerinde Lefkoşa’da 189, Mağusa-İskele’de 263, Girne’de 121, Güzelyurt-Lefke’de 70 yer denetlenirken, 17 kişi veya kuruma süre ihbarnamesi verilirken 3 kişi veya kuruma ceza kesildi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, 1-7 Nisan tarihleri arasında müzik eğlence yerlerinde 240, naylon poşet denetimlerinde 80, doğal hayat denetimlerinde 2, atık su denetimlerinde 7, ÇED denetimlerinde10, hava kalitesi, egzoz emisyon ve sanayi tesisi denetimlerinde 290 yer, kişi veya araç denetlendi.

ALO 123

Açıklamada, “Çevreyi kirletenleri, Çevre Koruma Dairesi bünyesinde hizmet veren Alo 123 hattına ihbar ederek, ekiplerin olaylara daha erken müdahale etmesine yardımcı olabilirsiniz” denildi.

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