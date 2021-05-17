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Çevre Koruma Dairesi’nden müzik izinleri hakkında açıklama

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Çevre Koruma Dairesi, bugünden itibaren açık olan işletmelerde pandemi koşulları ve çalışma esasları çerçevesinde müzik yayını yapılmasının uygun görüldüğünü açıkladı.
Çevre Koruma Dairesi’nden müzik izinleri hakkında açıklama

Çevre Koruma Dairesi, bugünden itibaren açık olan işletmelerde pandemi koşulları ve çalışma esasları çerçevesinde müzik yayını yapılmasının uygun görüldüğünü açıkladı.

Daire, işletmelerin, müzik izin belgesine sahip olması gerektiğine işaret etti. Daireden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından açık olan işletmelerde, koronavirüs pandemisine karşı belirtilen koşullar ve çalışma esasları çerçevesinde bugünden itibaren müzik yayını yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Müzik yayını yapacak olan işletmelerin öncelikle Çevre Koruma Dairesi’nden önceden alınmış ve süresi dolmamış olan müzik izin belgesine sahip olmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, “Bu işletmeler mevcut müzik izin belgelerinde belirtilen izin koşulları çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği pandemi kurallarına uygun olarak müzik yayını yapabileceklerdir” denildi.

Açıklamada, Çevre Koruma Dairesi’nden alınmış geçerli bir müzik izni olmadan veya müzik izni koşullarına aykırı olacak şekilde müzik yayını yapan işletmelere 18/2012 sayılı Çevre Yasası kapsamında yasal yaptırım uygulanacağı bildirildi. 

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