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Çevre Koruma Dairesi’nden önemli duyuru

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Turizm ve Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Dairesi, belirtilen sahillerde, belirtilen saatlerde bulunmak, kamp yapmak, gece konaklamak, ilgili sahillerde bulunan deniz kaplumbağaları açısından sakıncalı olduğunu belirterek, halkımızı duyarlı olmaya davet ett
Çevre Koruma Dairesi’nden önemli duyuru

Bilindiği üzere ülkemiz sahilleri, deniz kaplumabağaları için büyük önem taşımaktadır.

Pek çok sahilimiz kaplumbağa koruma alanı olarak koruma altına alınmıştır. Kaplumbağaların ürediği aşağıda belirtilen sahillerde Mayıs-Ekim ayları arasında gün batımından sonra bulunmak, kamp yapmak, ateş yakmak ve benzeri etkinlikler bu muhteşem ve tehlike altındaki canlıları rahatsız edecek; varlıklarını tehlikeye atacaktır. Tüm halkımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz.

 

Kaplumbağaların koruma altına alındığı sahiller:
 

Yalya-Sadrazamköy arasındaki tüm sahiller (Akdeniz Köyü sahilini de içine alır), Karşıyaka/Güzelyalı, Alagadi, Esentepe Halk Plajı (plaja inen yolun doğusundaki sahil), Tatlısu/Mersinlik, Dipkarpaz Ronnas, Ayfilon, Altınkum-Kaleburnu arasındaki tüm sahiller, İskele - Yeniboğaziçi arasındaki tüm sahiller.

Halkımızı bu bölgelerimizde yukarıda belirtilen aktiviteleri gerçekleştirmemeye, yaban hayata karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Özellikle, yukarıda adı geçen sahillerde kamp yapılması ve gece sahilde kalınmasının, ülkemiz sahillerini evleri olarak seçen kaplumbağalar için çok sakıncalı olduğunu hatırlatırız;

Belirtilen yerlerde, belirtilen şartlara uymayan vatandaşlarımızın, ilgili sahillerde bulunan görevliler tarafından, bulundukları sahillerden uzaklaştırma yetkilerinin bulunduğunu, önemle duyururuz.

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